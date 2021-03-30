Đúng 6h ngày 31/3: Những con giáp chuyển mình ngoạn mục, tài lộc rực đỏ, gặp quý nhân chỉ lối, hóa hung thành cát

Tử vi hàng ngày 30/03/2021 01:16

Vào ngày cuối cùng của tháng Ba, 3 con giáp may mắn này có sự trở mình mạnh mẽ, cả công danh và tài vận đều phát triển, dự báo một cuộc sống sung túc, ấm no mãi về sau.

Tuổi Tý

Tử vi thứ Tư ngày 31/3/2021 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Tý đang được thần May Mắn ưu ái, phàm là chuyện gì bản mệnh làm cũng đều thuận lợi, suôn sẻ. Thời gian đối với Tý là vàng bạc, càng biết tận dụng, con giáp càng kiếm được nhiều tiền.

con giap may man 1
Tuổi Tý đang được thần May Mắn ưu ái, phàm là chuyện gì bản mệnh làm cũng đều thuận lợi, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Trong giai đoạn này, nếu bản mệnh đang có ý định kinh doanh hay lấn sân sang một lĩnh vực hoàn toàn mới thì có thể bắt đầu từ bây giờ. Thời vận đang tới, con giáp làm gì cũng trôi chảy hơn. Những người làm công ăn lương có cơ hội khám phá bản thân, tìm ra phương pháp phát triển mới trong công việc.

Tài vận của tuổi Tý đang rất thịnh vượng. Con giáp kiếm tiền dễ dàng và cũng rất biết lập kế hoạch chi tiêu. Nhìn chung, trong giai đoạn này, Tý không cần lo nghĩ về vấn đề tiền bạc.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi được dự đoán sẽ có sự trở mình ngoạn mục trong thứ Tư ngày 31/3/2921. Nhờ ý chí quyết tâm mạnh mẽ, tinh thần không bao giờ lùi bước trước khó khăn, con giáp có thể tự biến ước muốn của mình thành sự thật. Mùi độc lập và tự chủ về mặt tài chính khiến ai cũng kính nể. 

con giap may man 2
Tuổi Mùi được dự đoán sẽ có sự trở mình ngoạn mục trong thứ Tư ngày 31/3/2921 - Ảnh minh họa: Internet 

Vào thời điểm hiện tại, tuổi Mùi có nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp. Sự tin tưởng của cấp trên mở ra cho bạn nhiều cánh cửa mới, giúp bản mệnh tha hồ tung hoành, thể hiện tài năng. Sự nghiệp đi lên hiển nhiên tài lộc sẽ đến. Dự đoán, tiền của bản mệnh kiếm được đủ cho bạn thoải mái sống một thời gian. Tuy nhiên, bạn cần biết cách sử dụng hợp lý hay chia nhỏ ra đầu tư tiếp để tài lộc ngày càng sinh sôi.

Tuổi Tuất

Dự đoán, bắt đầu từ thứ Tư ngày 31/3/2021, con đường sự nghiệp của những người tuổi Tuất sẽ có những chuyển biến tốt đẹp. Sau quá trình phấn đấu vất vả, con giáp đã có thể hưởng thụ những “trái ngọt” đầu tiên. Những cơ hội làm ăn bất chợt đến vào lúc con giáp không ngờ tới. Tuất đừng do dự mà hãy biết nắm cho thật chắc vì thời cơ không đến lần hai. 

con giap may man 3

 Sau quá trình phấn đấu vất vả, tuổi Tuất đã có thể hưởng thủ những 'trái ngọt' đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet  

Ngoài ra, độ khoảng cuối ngày, con giáp may mắn này sẽ gặp được “quý nhân”. Đây là người có vai trò quan trọng góp phần xây dựng nên sự nghiệp của bạn sau này. Quý nhân đưa đường chỉ lối, giúp bạn hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Nhờ có “người tri kỷ” này, con giáp có thể yên tâm tiến bước, tạo ra tiền của và quyền lực trong tương lai. Bản mệnh hãy tự tin mở rộng mối quan hệ để gặp được nhiều người tốt nhé.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi tuần mới (29/3 - 4/4/2021): 3 con giáp được cấp trên để mắt, công việc nhiều phần suôn sẻ

Tử vi tuần mới (29/3 - 4/4/2021): 3 con giáp được cấp trên để mắt, công việc nhiều phần suôn sẻ

Tử vi 12 con giáp cho thấy, vào tuần mới (29/3 - 4/4/2019), 3 con giáp may mắn này liên tiếp được vận đỏ, sự nghiệp thăng hoa, tài vận “kết trái”. Chỉ cần tập trung cố gắng, ngày trở mình sẽ không còn xa.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi ngày mới tử vi thứ Tư

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 57 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 57 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ