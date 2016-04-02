Việt Trinh tin MV mới của Quách Tuấn Du sẽ trở thành hit

Tin tức giải trí 02/04/2016 10:20

Người đẹp Tây Đô diện bộ đầm đỏ trẻ trung đến ra mẳt MV mới của giọng ca Mẹ tôi

Xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt MV Biết đâu ngày mai của người em thân thiết, ca sĩ Quách Tuấn Du vào chiều nay(1/4), Việt Trinh thu hút sự chú ý của ống kính máy ảnh với bộ đầm đỏ trẻ trung, xinh xắn. Theo thời gian, nữ diễnt? viên càng trở nên xinh đẹp, mặn mà.

“Người đẹp Tây Đô” được nam ca sĩ hộ tống từ cửa xe, cả hai mừng rỡ gặp lại nhau sau quãng thời gian bận rộn cho các dự án cá nhân. Từ lâu, Quách Tuấn Du và Việt Trinh nổi tiếng là cặp chị em thân thiết, gắn bó trong showbiz. 

Việt Trinh tin MV mới của Quách Tuấn Du sẽ trở thành hit - Ảnh 1

 Việt Trinh, Quách Tuấn Du.

Việt Trinh chia sẻ: “ Trong năm 2016, Quách Tuấn Du đang hoạt động mạnh mẽ trở lại với những dự án cá nhân xuất sắc. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng cũng như những nỗ lực cố gắng trong nghề của cậu ấy. Đối với tôi, Quách Tuấn Du ngoài đồng nghiệp còn là tình cảm chị em gắn bó. Tôi tin rằng, MV này sẽ nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả sau thành công vang dội của Bolero dance 1”.

Tại buổi họp báo, Quách Tuấn Du cho biết thế mạnh của Quách Tuấn Du là dòng nhạc trẻ, nhưng khi đã ngoài 30 tuổi, lứa tuổi chín chắn, trải qua nhiều thăng trầm nên anh muốn thử sức với dòng nhạc mới. Hơn nữa, Quách Tuấn Du theo đạo Phật nên anh muốn những bài hát của mình hướng đến sự giáo dục, trải nghiệm. Với ca khúc Biết đâu ngày mai anh muốn khán giả nhìn thấy những sự mới mẻ hơn trong âm nhạc của anh. Anh hi vọng Biết đâu ngày mai sẽ được mọi người đón nhận.

Chia sẻ dự định trong thời gian tới, anh cho biết mình sẽ sớm ra mắt MV bolero dance 2. Bên cạnh đó, anh sẽ tiếp tục lấn sân và thử nghiệm mình ở lĩnh vực điện ảnh. Anh cho biết, anh vẫn nỗ lực từng ngày để có thêm nhiều điểm nhấn thú vị trong sự nghiệp nghệ thuật của mình.

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