“Thánh cover” Thái Tuyết Trâm phát hình single EDM đầu tay

Không chỉ trau dồi thêm về khả năng ca hát, cô gái bước ra từ chương trình Ngôi nhà âm nhạc sở hữu ngoại hình đẹp đã dành nhiều thời gian để tập luyện vũ đạo để hoàn thiện mình. Về Break it out , đây là sáng tác của Vũ Trung Đức và Huỳnh Quốc Huy - hai nhạc sĩ từng hợp tác với nữ ca sĩ ở dự án Trâm Acoustic, Nói Yêu Em Đi .

Dự án lần này đánh dấu sự lột xác, bùng nổ hơn ở cá tính âm nhạc của Thái Tuyết Trâm. Quyết định chọn EDM không phải là điều ngẫu nhiên mà là cả một quá trình rèn luyện vũ đạo khá lâu. Vẫn sự kết hợp quen thuộc với producer Huỳnh Hiền Năng tại Max Studio, Break it out hy vọng sẽ là bản hit đình đám trong làng nhạc nữa cuối 2015.

Thái Tuyết Trâm chia sẻ: “Bất cứ một dự án âm nhạc nào Trâm đều đầu tư bài bản vì không muốn khán giả của mình thất vọng. Một nghệ sỹ trẻ 9X, ngoài ca hát thì vũ đạo, thời trang cũng rất quan trọng để tạo dấu ấn. Vì thế trong ‘Break it out’, Trâm sẽ đầu tư về mặt trang phục rất nhiều. Trâm tự tin với sản phẩm này thì tên tuổi của mình được khán giả công nhận rộng rãi trong thời gian sắp tới”.

Khi dòng nhạc EDM phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam thì Break it out là sản phẩm âm nhạc đáng thưởng thức. Với Break it out ngoài cá tính âm nhạc của Thái Tuyết Trâm còn có sự cống hiến của một ekip chuyên nghiệp phía sau. Hy vọng Break it out được đông đảo bạn trẻ đón nhận.

Không chỉ lột xác về phong cách âm nhạc, Thái Tuyết Trâm cũng đã tìm được cho mình một ekip trẻ để xây dựng hình ảnh. Khán giả đã và đang thấy cô gái trẻ 9x ngày càng trở nên phong cách và style thời trang hơn. Đó là sự đóng góp không nhỏ của người bạn thân kiêm quản lý hình ảnh stylist Huy Vũ.











Photo: Khoa Alex

Makeup: Lê Trung

Concept & Stylist: Huy Vũ

Costume: Phi Phạm, Huy Trần