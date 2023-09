Sơn Tùng M-TP ôm bố khóc như mưa trong ngày sinh nhật

Tối qua, 5.7, đại tiệc sinh nhật của nam ca sỹ Sơn Tùng M-TP đã diễn ra rất thành công tại quận 7, TP.HCM. Mặc dù trước giờ biểu diễn thời tiết Sài Gòn mưa to, gió lớn nhưng hàng nghìn fan đã có mặt từ sớm và mặc áo mưa đợi Sơn Tùng.

Đông đảo người hâm mộ cùng nhau hát theo các ca khúc hit của Sơn Tùng M-TP do BTC phát trước chương trình. Mặc dù đại tiệc sinh nhật được thông báo sẽ bắt đầu vào lúc 18h nhưng phải đến 20g show diễn mới bắt đầu, lý do được đưa ra là do thời tiết xấu nên BTC muốn chờ các fan đến muộn.