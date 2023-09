Một vụ tai nạn giữa xe máy và xe cứu hỏa vừa xảy ra trên đường Nguyễn Thị Định (TP HCM) khiến một người đàn ông tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa 22/12, xe cứu hỏa (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận 2, Công an TP. HCM) đang làm nhiệm vụ về lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định hướng từ đại lộ Mai Chí Thọ về vòng xoay Mỹ Thủy. Khi đến đoạn giao với đường số 36 thuộc phường Bình Trưng Tây, quận 2 thì bất ngờ va chạm với xe tay ga hiệu AirBlade mang BKS: 53S3 – 6368 do người đàn ông (khoảng 50 tuổi) điều khiển.

Cú va chạm khiến người đàn ông ngã xuống đường, trọng thương. Nạn nhân nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quận 2 nhưng không qua khỏi.

Video người dân cung cấp

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 2 có mặt, xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến 12h trưa cùng ngày, hiện trường được giải tỏa.

