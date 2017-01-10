Xe container mất lái ủi vào nhà dân ở Sài Gòn

Tài xế được cho là ngủ gật khiến xe container mất lái tông gãy cả chục mét dải phân cách rồi ủi hư hỏng 3 nhà dân, khiến nhiều người hoảng hốt.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng 10.1, tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển xe container, chạy trên đường Quang Trung, hướng từ ngã sáu Gò Vấp về cầu vượt Quang Trung.

Khi đến địa bàn phường 10 (Q.Gò Vấp, TP.HCM) thì mất lái ủi bay cả chục mét dải phân cách, rồi lao sang làn đường ngược lại, kéo gãy cột điện và húc đổ một cây xanh trước khi ủi vào nhà dân gần đó.

Vụ việc khiến ba căn nhà bị nứt tường, hư hỏng cửa sắt, cửa cuốn và làm những người sống trong ba căn nhà nói trên vô cùng hốt hoảng. Rất may tai nạn không làm ai bị thương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế ngủ gật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-container-mat-lai-ui-vao-nha-dan-o-sai-gon-174576.html