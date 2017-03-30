Sau 1 ngày tìm kiếm, thi thể của bé trai 11 tuổi bị mất tích trên sông Sài Gòn đã được người thân phát hiện đưa vào bờ.

Sáng 30.3, người thân bé Trần Thanh Bình (11 tuổi, quê Lâm Đồng) thuê ghe của ngư dân tiếp tục tìm kiếm và phát hiện thi thể của em trôi ở đoạn bờ sông nằm cuối đường số 1 (P.Hiệp Bình Chánh), cách nơi bị đuối nước khoảng 500 mét.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường đưa thi thể em Bình về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, như Phụ nữ sức khỏe đã thông tin, sáng 29.3, Bình cùng 4 em khác ra khu vực cầu Bình Lợi cũ để tắm. Trong lúc bơi thì Bình bị nước cuốn mất tích.

Dù các bạn đi cùng hô hoán để các ngư dân gần đó dùng ghe vớt lên nhưng không kịp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tim-thay-thi-the-be-trai-mat-tich-tren-song-sai-gon-189910.html