Quán nhậu ở Sài Gòn bị ném bom xăng lúc nửa đêm

Nhóm thanh niên đi xe máy bất ngờ dùng bom xăng ném vào quán nhậu tại hẻm 891, đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) khiến quán này phát hỏa, may mắn vụ việc được hàng xóm phát hiện kịp thời, ứng cứu. Sự việc được camera an ninh của quán ghi lại toàn bộ.

Ngày 26/12, Công an quận Gò Vấp đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ một quán nhậu trên địa bàn bị nhóm thanh niên dùng bom xăng ném vào quán, phát hỏa. Hiện Công an đang điều tra, truy xét nhóm gây ra vụ việc trên.

Theo đó, sáng cùng ngày, anh Đào Quang Ngọc (SN 1985, ngụ quận Gò Vấp) chủ quán nhậu tại hẻm 891 đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp trình báo về vụ việc nói trên cho Công an xử lý. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Gò Vấp đã cử người xuống hiện trường, ghi nhận vụ việc, đồng thời trích xuất hình ảnh camera an ninh để truy xét nhóm nghi can.

Video chủ quán cung cấp.

Theo anh Ngọc, trước đó 2 ngày (24/12), anh có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên đang vui chơi trong quán, sau đó nhóm này bỏ đi. Đến khoảng 3h rạng sáng nay (26/12), có 3 thanh niên đi cùng xe máy đến trước quán, bất ngờ dùng bom xăng ném vào trong quán, phát hỏa rồi bỏ trốn.

Lúc này, một người phụ nữ (chị ruột anh Ngọc) sống gần đó trông thấy vụ việc đã chạy đến hô hoán, dùng nước dập lửa. Lúc xảy ra vụ việc, anh Ngọc đi vắng.

Sau khi hay tin, anh Ngọc đã tức tốc quay về quán và xem lại camera rồi trình báo vụ việc cho cơ quan chức năng. Chủ quán cho biết thêm, cách đây 2 năm cũng xảy ra tình trạng tương tự, may mắn là ứng cứu kịp thời nên quán không bị sao.

"May mắn, vụ việc được chị tôi phát hiện và hô hoán ứng cứu kịp thời nên thiệt hại không đáng kể. Nếu chị tôi không trông thấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra", anh Ngọc nói.

Anh Ngọc cho biết thêm, một bảng hiệu đầu hẻm cũng bị rách bươm nghi là có người ném vật cứng vào. Vụ việc đã được camera an ninh của quán ghi lại toàn bộ khá chi tiết.

Hiện Công an đang điều tra, truy xét nhóm nghi can.

