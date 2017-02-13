Người em tìm đến nơi ở của chị thì phát hiện chị gái cùng bạn trai nằm chết trong phòng nên hô hoán trình báo công an.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 13.2, người em gái đến nơi ở của chị N.T.B.N (31 tuổi) ở một tòa nhà trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Q.7, TP.HCM) thì phát hiện chị N cùng bạn trai là L.H.Đ (32 tuổi, cùng quê Cà Mau) nằm chết trong căn hộ nên trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, trên người cả hai nạn nhân có nhiều vết thương nghi do bị dao đâm.

Qua xác minh ban đầu, chị N và anh Đ có quan hệ tình cảm với nhau. Hai người từng có một thời gian chia tay, nhưng gần đây nối lại tình cảm và thuê căn hộ nói trên sống chung.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, cả hai có xảy ra cãi vã.

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định có thể do mâu thuẫn nên anh Đ sát hại chị N rồi tự sát.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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