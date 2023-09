Vụ hỏa hoạn khiến chị Nga tử vong, anh Bằng tình hình vô cùng nguy kịch.

Trưa nay 3/6, ông Lê Văn Tứ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 16 giờ 30 ngày 1/6, nhà anh Trần Công Bằng (37 tuổi, ngụ xã Cẩm Quang) đột nhiên bốc cháy dữ dội.

Người dân xã Cẩm Quang lập tức chạy sang dập lửa thì phát hiện vợ chồng anh Bằng đang nằm trong phòng ngủ, thở thoi thóp vô cùng nguy kịch.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Kết quả là chị Thanh tử vong còn anh Bằng tình hình nguy kịch - Ảnh: Infonet

Ngay sau đó, người dân gọi điện báo công an rồi đưa cả hai vợ chồng đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do bị bỏng quá nặng, chị Thanh (vợ anh Bằng) đã tử vong. Còn anh Bằng do tình hình nguy kịch đã được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia ở Hà Nội chữa trị.

Theo điều tra ban đầu, thời điểm đó, anh Bằng đi ăn giỗ về, có sẵn hơi men nên xảy ra to tiếng với vợ. Thấy bố mẹ cãi nhau, hai con trai của anh Bằng đã bỏ ra khỏi nhà đi sang hàng xóm chơi. Sau đó không lâu thì vụ hỏa hoạn xảy ra.

Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định anh Bằng đã đổ xăng tự thiêu cả nhà vì mâu thuẫn với vợ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-tinh-con-trai-vua-di-khoi-bo-me-bi-thieu-song-den-thuong-vong-285196.html