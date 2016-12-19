Đôi nam nữ kêu cứu trong ô tô bị xe container tông lật ở Sài Gòn

Chiếc ô tô bất ngờ bị xe container tông lật nhào khiến đôi nam nữ kêu cứu thảm thiết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng ngày 15.12, tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển ô tô mang biển số 51F – 000.89, chở theo một người phụ nữ, lưu thông trên Xa lộ Hà Nội, hướng từ Suối Tiên về cầu Sài Gòn.

Khi cách ngã tư RMK (quận Thủ Đức, TP.HCM) khoảng 200 mét thì ô tô bất ngờ bị xe container biển kiểm soát 50LD – 069.77, tông từ phía sau.

Cú va chạm khiến ô tô lao về phía trước rồi lật nhào. Lúc này, bên trong ô tô, tài xế và người phụ nữ đi cùng hoảng loạn kêu cứu.

Thấy vậy, nhiều người dân gần đó nhanh chóng mở cửa đưa đôi nam nữ ra ngoài. Rất may, cả hai người chỉ bị xây xát nhẹ.

Cú tông mạnh, khiến ô tô hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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