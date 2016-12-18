Đang đi sà lan trên sông Sài Gòn, tá hỏa phát hiện xác chết nổi lềnh bềnh

Tin nóng 18/12/2016 14:33

Một thi thể người đàn ông trôi nổi lềnh bềnh trên sông được người dân phát hiện đưa vào bờ rồi trình báo cơ quan chức năng đến xử lý.

Ngày 18/12, Công an quận Bình Thạnh đã hoàn tất công tác khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra vụ người dân phát hiện thi thể trôi sông xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, trưa cùng ngày, nhiều người trên sà lan lưu thông trên sông Sài Gòn ngang qua khu vực cầu Bình Lợi thuộc phường 13, quận Bình Thạnh thì tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông đang trôi nổi trên mặt nước (hướng về cầu Sài Gòn). Những người này liền hô hoán cho Ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1957, tên thường gọi Ba Chúc) chạy ghe ra đưa thi thể neo vào bờ (cách cầu Bình Lợi khoảng 100m).

Thi thể nạn nhân được đưa về phục vụ công tác khám nghiệm. Ảnh: Ngọc Quỳnh

Vụ việc nhanh chóng được mọi người trình báo cơ quan chức năng quận Bình Thạnh xuống hiện trường, ghi nhận, điều tra. Đến 13h30 trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Ban đầu ghi nhận, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, đang trong quá trình phân hủy. Thi thể người đàn ông (khoảng 40 tuổi) mặc quần kaki dài màu cà phê sữa, áo sơ mi tay ngắn màu đen (có họa tiết hình tròn màu trắng).

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