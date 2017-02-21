Cháy nhà ở hẻm Sài Gòn, nhiều người hốt hoảng

Nhiều người dân hô hoán nhau dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng ngày 21.2, một vụ cháy lớn đã xảy ra trong một căn nhà cấp 4 nằm ở hẻm 97 đường Phạm Phú Thứ (Q.11, TP.HCM), khiến nhiều người hốt hoảng.

Thấy khói lửa bốc lên nghi ngút, nhiều người dân hô hoán nhau múc nước, dùng bình chữa cháy xịt vào đám cháy nhưng bất thành.

Theo lời của người dân, căn nhà nói trên được ngăn thành nhiều phòng cho công nhân thuê ở. Thời điểm xảy ra vụ việc công nhân đã đi làm nên không có ai bị thương.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM điều 7 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Rất may vụ cháy không làm ai bị thương, tuy nhiên nhiều vật dụng trong căn nhà nói trên bị lửa thiêu rụi, làm hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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