Những mẫu quần jean hot nhất mùa hè 2019, là phụ nữ nhất định phải sở hữu ít nhất 1 chiếc

Theo Whowhatwear, dưới đây là 7 kiểu quần jean dự đoán sẽ cực kỳ hot trong năm 2019. Nếu là người sành thời trang, bạn nên sở hữu ngay một trong những thiết kế này.
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Quần jean là món đồ không thể thiếu đối với mọi phụ nữ vì thiết kế này vừa tiện lợi vừa hợp mốt, đồng thời có thể phối theo nhiều phong cách thời trang khác nhau.
Những mẫu quần jean hot nhất 2019
Quần jean trắng
Quần jean trắng chắc chắn sẽ là thiết kế cực kỳ được yêu thích trong năm 2019. Đây là xu hướng thời trang từ thập niên 90. Với màu sắc trung tính, phụ nữ dễ dàng phối kiểu quần này cùng nhiều mẫu áo khác nhau mà không lo "lạc quẻ".
Quần jean lửng, cạp cao
Quần jean cạp cao không còn quá xa lạ đối với phụ nữ, nhưng vào năm 2019, chúng sẽ được thiết kế theo form rộng, chiều dài trên mắt cá chân. Nhờ những điểm nhấn này, đây là kiểu quần bạn nên sắm ngay bây giờ.
Quần jean nhiều nút
Với thiết kế nhiều nút tròn thay vì dây kéo như thông thường, kiểu quần jean này mang đến vẻ bắt mắt, thu hút cho người diện.
Quần jean ống rộng
Với những ai yêu thích phong cách thời trang retro, đặc biệt là giai đoạn từ những năm 70, quần jean ống rộng sẽ là thiết kế cực kỳ phù hợp.
Quần jean thập niên 90
Vào những năm 90, quần jean thường được may từ vải không co giãn, có độ dài vừa vặn chạm mắt cá chân và ống suông ôm theo chân. Đặc biệt, thiết kế này thường được may từ vải jean có màu xanh lam.
Quần jean ống loe
Bên cạnh quần ống rộng, quần jean ống loe cũng là kiểu thiết kế thời trang mang phong cách retro sẽ cực kỳ hot trong năm 2019.
Quần jean màu be
Để bắt kịp xu hướng thời trang 2019, bạn nên chăm chỉ diện các thiết kế màu be, thậm chí là quần jean. Đây là màu sắc trung tính nên không kén làn da hay vóc dáng của người diện.
Quần jean là món đồ mà phụ nữ nên sở hữu vì chúng có thể phối theo nhiều phong cách khác nhau, bạn có thể sử dụng chúng rất lâu mà không lo lỗi mốt. Do đó, hãy nhanh tay sắm ngay cho mình một trong những kiểu quần jean trên để bắt kịp xu hướng thời trang 2019.