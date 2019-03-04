Những mẫu quần jean hot nhất mùa hè 2019, là phụ nữ nhất định phải sở hữu ít nhất 1 chiếc

Thời trang 04/03/2019 16:53

Theo Whowhatwear, dưới đây là 7 kiểu quần jean dự đoán sẽ cực kỳ hot trong năm 2019. Nếu là người sành thời trang, bạn nên sở hữu ngay một trong những thiết kế này. 

Quần jean là món đồ không thể thiếu đối với mọi phụ nữ vì thiết kế này vừa tiện lợi vừa hợp mốt, đồng thời có thể phối theo nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Những mẫu quần jean hot nhất 2019

Quần jean trắng

Quần jean trắng chắc chắn sẽ là thiết kế cực kỳ được yêu thích trong năm 2019. Đây là xu hướng thời trang từ thập niên 90. Với màu sắc trung tính, phụ nữ dễ dàng phối kiểu quần này cùng nhiều mẫu áo khác nhau mà không lo "lạc quẻ".

Những mẫu quần jean hot nhất mùa hè 2019, là phụ nữ nhất định phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 1
Quần jean trắng thanh lịch mà cá tính là xu hướng thời trang năm 2019 - Ảnh: Internet

Quần jean lửng, cạp cao

Quần jean cạp cao không còn quá xa lạ đối với phụ nữ, nhưng vào năm 2019, chúng sẽ được thiết kế theo form rộng, chiều dài trên mắt cá chân. Nhờ những điểm nhấn này, đây là kiểu quần bạn nên sắm ngay bây giờ.

Những mẫu quần jean hot nhất mùa hè 2019, là phụ nữ nhất định phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 2
Không chỉ phù hợp với xu hướng, khi diện quần jean ống suông, cạp cao, bạn sẽ ăn gian chiều cao cực hiệu quả - Ảnh: Internet
Những mẫu quần jean hot nhất mùa hè 2019, là phụ nữ nhất định phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 3
Kiểu quần này cực kỳ phù hợp khi phối cùng giày cao gót mũi nhọn. Đây là gợi ý tuyệt vời cho cô nàng có chiều cao khiêm tốn - Ảnh: Internet

Quần jean nhiều nút

Với thiết kế nhiều nút tròn thay vì dây kéo như thông thường, kiểu quần jean này mang đến vẻ bắt mắt, thu hút cho người diện. 

Những mẫu quần jean hot nhất mùa hè 2019, là phụ nữ nhất định phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 4
Quần jean nhiều nút lạ mắt, thời thượng - Ảnh: Internet

Quần jean ống rộng

Với những ai yêu thích phong cách thời trang retro, đặc biệt là giai đoạn từ những năm 70, quần jean ống rộng sẽ là thiết kế cực kỳ phù hợp. 

Những mẫu quần jean hot nhất mùa hè 2019, là phụ nữ nhất định phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 5
Quần jean ống rộng đậm phong cách retro từ thập niên 70 - Ảnh: Internet

Quần jean thập niên 90

Vào những năm 90, quần jean thường được may từ vải không co giãn, có độ dài vừa vặn chạm mắt cá chân và ống suông ôm theo chân. Đặc biệt, thiết kế này thường được may từ vải jean có màu xanh lam. 

Những mẫu quần jean hot nhất mùa hè 2019, là phụ nữ nhất định phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 6
Quần jean có màu xanh lam giúp set đồ trở nên cổ điển hơn - Ảnh: Internet

Quần jean ống loe

Bên cạnh quần ống rộng, quần jean ống loe cũng là kiểu thiết kế thời trang mang phong cách retro sẽ cực kỳ hot trong năm 2019. 

Những mẫu quần jean hot nhất mùa hè 2019, là phụ nữ nhất định phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 7
Quần jean ống loe cực kỳ cổ điển và thời thượng - Ảnh: Internet

Quần jean màu be

Để bắt kịp xu hướng thời trang 2019, bạn nên chăm chỉ diện các thiết kế màu be, thậm chí là quần jean. Đây là màu sắc trung tính nên không kén làn da hay vóc dáng của người diện.

Những mẫu quần jean hot nhất mùa hè 2019, là phụ nữ nhất định phải sở hữu ít nhất 1 chiếc - Ảnh 8
Quần jean màu be sang chảnh này sẽ cực kỳ hot trong năm 2019 - Ảnh: Internet

Quần jean là món đồ mà phụ nữ nên sở hữu vì chúng có thể phối theo nhiều phong cách khác nhau, bạn có thể sử dụng chúng rất lâu mà không lo lỗi mốt. Do đó, hãy nhanh tay sắm ngay cho mình một trong những kiểu quần jean trên để bắt kịp xu hướng thời trang 2019. 

Đẹp theo xu hướng liệu có đẹp hơn?

Đẹp theo xu hướng liệu có đẹp hơn?

Ngay khi một xu hướng thời trang mới của sao được cập nhật, giới trẻ lập tức săn lùng để sở hữu, diện lên mình, nhưng liệu chúng có thực sự khiến bạn đẹp hơn?

Xem thêm
Từ khóa:   xu hướng thời trang quần jean 2019 quần jean đẹp

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 17 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 29 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt