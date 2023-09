Những mẫu quần jean hot nhất mùa hè 2019, là phụ nữ nhất định phải sở hữu ít nhất 1 chiếc

Quần jean cạp cao không còn quá xa lạ đối với phụ nữ, nhưng vào năm 2019, chúng sẽ được thiết kế theo form rộng, chiều dài trên mắt cá chân. Nhờ những điểm nhấn này, đây là kiểu quần bạn nên sắm ngay bây giờ.

Không chỉ phù hợp với xu hướng, khi diện quần jean ống suông, cạp cao, bạn sẽ ăn gian chiều cao cực hiệu quả - Ảnh: Internet

Kiểu quần này cực kỳ phù hợp khi phối cùng giày cao gót mũi nhọn. Đây là gợi ý tuyệt vời cho cô nàng có chiều cao khiêm tốn - Ảnh: Internet

Quần jean nhiều nút

Với thiết kế nhiều nút tròn thay vì dây kéo như thông thường, kiểu quần jean này mang đến vẻ bắt mắt, thu hút cho người diện.

Quần jean nhiều nút lạ mắt, thời thượng - Ảnh: Internet

Quần jean ống rộng

Với những ai yêu thích phong cách thời trang retro, đặc biệt là giai đoạn từ những năm 70, quần jean ống rộng sẽ là thiết kế cực kỳ phù hợp.

Quần jean ống rộng đậm phong cách retro từ thập niên 70 - Ảnh: Internet

Quần jean thập niên 90

Vào những năm 90, quần jean thường được may từ vải không co giãn, có độ dài vừa vặn chạm mắt cá chân và ống suông ôm theo chân. Đặc biệt, thiết kế này thường được may từ vải jean có màu xanh lam.

Quần jean có màu xanh lam giúp set đồ trở nên cổ điển hơn - Ảnh: Internet

Quần jean ống loe

Bên cạnh quần ống rộng, quần jean ống loe cũng là kiểu thiết kế thời trang mang phong cách retro sẽ cực kỳ hot trong năm 2019.

Quần jean ống loe cực kỳ cổ điển và thời thượng - Ảnh: Internet

Quần jean màu be

Để bắt kịp xu hướng thời trang 2019, bạn nên chăm chỉ diện các thiết kế màu be, thậm chí là quần jean. Đây là màu sắc trung tính nên không kén làn da hay vóc dáng của người diện.

Quần jean màu be sang chảnh này sẽ cực kỳ hot trong năm 2019 - Ảnh: Internet

Quần jean là món đồ mà phụ nữ nên sở hữu vì chúng có thể phối theo nhiều phong cách khác nhau, bạn có thể sử dụng chúng rất lâu mà không lo lỗi mốt. Do đó, hãy nhanh tay sắm ngay cho mình một trong những kiểu quần jean trên để bắt kịp xu hướng thời trang 2019.