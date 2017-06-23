Chỉ cần ngâm dung dịch này, quần tất mặc cả năm trời cũng không bị xước hay rách

Thời trang 23/06/2017 16:48

Mùa lạnh đã đến, quần tất trở thành trang phục quen thuộc với nhiều cô gái. Chỉ cần vài mẹo nhỏ sau, bạn sẽ không bao giờ lo quần tất bị rách hay xước nữa.

Quần tất là một phụ kiện giúp chị em trở nên kín đáo, duyên dáng và cá tính hơn trong những chiếc đầm ngắn. Trong mùa lạnh, quần tất còn giúp giữ ấm đôi chân, khiến bạn tự tin và thoải mái hơn mà không cần từ bỏ thói quen mặc đầm yêu thích của mình.  

Quần tất khác với legging, thương được dệt bởi những đường chỉ rất mảnh. Chính vì lý do đó, quần tất rất nhanh bị rách, có khi chỉ sau khi mua về và mặc được 3-4 lần. Khi đó, bạn cảm thấy tiếc khi vứt chiếc quần tất đi, nhưng cũng không thể mặc tiếp. Tình trạng này xảy ra kể cả với những loại quần tất đắt tiền hay nhập khẩu. Với mẹo nhỏ sau, bạn sẽ không còn phải đau đầu về vấn đề này nữa.

Chỉ cần ngâm dung dịch này, quần tất mặc cả năm trời cũng không bị xước hay rách - Ảnh 1

Chọn vải dệt ngang

Quần tất thường bị rách theo chiều dọc. Vì thế, nếu muốn quần tất khó rách, bạn nên chọn quần tất dệt ngang. 

Chọn chất liệu vải không rách dọc, rách toạc

Hiện nay, trên thị trường có 1 số dòng quần tất được dệt bằng vải Nisshinbo Mobilon hoặc các loại sợi tiên tiến. Chúng có ưu điểm là không bị rách toạc, rách dọc, không bị rách khi tác động nhỏ. Nếu có rách, các loại quần tất dạng này sẽ chỉ để lại 1 lỗ nhỏ mà không rách dài ra như quần thường.

Bỏ quần tất trong tủ lạnh trước khi dùng

Khi mới mua quần tất về, bạn hãy làm như sau:

Làm ướt quần tất, cho vào 1 cái túi nilon kín (túi zip) và bỏ vào ngăn đá để đông cứng lại. Sau đó, bạn lấy ra giặt sạch rồi mặc như bình thường. Mục đích của việc này là tăng tính ổn định và bền vững cho sợi vải. 

Ngâm trong dung dịch giấm trước khi dùng

Tương tự như cách bỏ trong tủ lạnh. Khi quần tất mới mua về, bạn hãy ngâm nó 30 phút trong chậu nước có pha 1 ly giấm ăn rồi đem giặt và sử dụng như bình thường.

Chỉ cần ngâm dung dịch này, quần tất mặc cả năm trời cũng không bị xước hay rách - Ảnh 2

Dùng sơn móng tay

Khi chẳng  may làm rách quần tất bằng vật nhọn, hãy bình tĩnh xử lý như sau:

Lấy 1 lọ sơn móng tay bóng, không màu, quét lên vị trí vết rách sao cho che phủ hết. Để sơn khô 20-30 phút cho đến khi khô cứng rồi mới mặc bình thường. Không cố gắng tiếp tục mặc khi chưa xử lý vết rách vì nó sẽ khiến chiếc quần bạn không thể mặc được nữa.

Giặt quần tất đúng cách

Điều quan trọng giúp quần tất bền lâu là phải giặt đúng cách. Bạn không được giặt quần tất trong máy giặt vì những chi tiết kim loại trên quần áo khác có thể làm rách quần tất nhanh chóng. Nên giặt quấn tất với xà phòng nhẹ như sữa tắm, dầu gội. Phơi trong bóng mát và tránh phơi tiếp xúc với móc kim loại sắc nhọn.

 

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Từ khóa:   mẹo bảo quản quần tất

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