5 bí quyết cực hay giúp giảm tiết mồ hôi và đau chân khi đi giày cao gót suốt cả ngày, phụ nữ hiện đại nên biết

Thời trang 27/02/2019 10:05

Brightside đã đưa ra 5 lời khuyên tuyệt vời giúp phụ nữ giảm hoàn toàn cơn đau chân khi đi giày cao gót thường xuyên.

Giày cao gót là món đồ không thể thiếu đối với mọi phụ nữ. Nhiều người thường có thói quen đi kiểu giày này mỗi ngày, đặc biệt là người làm việc văn phòng, kinh doanh. Tuy nhiên, di chuyển trên giày cao gót suốt ngày dài sẽ tạo ra cơn đau chân, một số trường hợp còn bị phồng, bong tróc da. 

Để thoải mái hơn khi đi giày cao gót, hãy thử áp dụng 5 bí quyết sau đây.

Bí quyết đi giày không đau chân

1. Dán ngón chân giữa và áp út lại với nhau

5 bí quyết cực hay giúp giảm tiết mồ hôi và đau chân khi đi giày cao gót suốt cả ngày, phụ nữ hiện đại nên biết - Ảnh 1
Dùng băng dính cố định ngón giữa và áp út là mẹo giảm đau chân khi đi giày cao gót cực hay - Ảnh: Brightside

Có một dây thần kinh nằm giữa ngón chân giữa và áp út. Khi đi giày cao gót thường xuyên, sợi dây thần kinh này sẽ bị xáo trộn, chịu nhiều áp lực hơn do đó tạo ra các cơn đau. 

Để giảm thiểu cảm giác đau, hãy dùng băng dính để cố định 2 ngón chân này lại với nhau tương tự như hình minh họa. Cách này sẽ làm giảm áp lực trên dây thần kinh, giúp bạn đi lại thoải mái hơn. 

2. Thoa son dưỡng lên vùng phồng rộp

5 bí quyết cực hay giúp giảm tiết mồ hôi và đau chân khi đi giày cao gót suốt cả ngày, phụ nữ hiện đại nên biết - Ảnh 2
Vùng trên gót chân rất dễ bong tróc, ứa máu khi đi giày nhiều giờ đồng hồ. Bạn có thể dùng son dưỡng để hạn chế ma sát ở khu vực này - Ảnh: Brightside

Thoa một lớp son dưỡng môi lên sẽ làm cho những vùng da này mềm và trơn hơn, nhờ đó giảm thiểu ma sát và ngăn ngừa tình trạng bong tróc da hay trầy xước. 

Hãy nhớ rằng nên mua một thỏi son dưỡng riêng biệt cho đôi chân, không nên dùng chung chúng cho môi. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Vaseline để thay thế.

3. Dùng dầu gội khô để tránh trơn trượt

5 bí quyết cực hay giúp giảm tiết mồ hôi và đau chân khi đi giày cao gót suốt cả ngày, phụ nữ hiện đại nên biết - Ảnh 3
Dầu gội khô sẽ làm bàn chân khô ráo, ngăn ngừa trơn trượt khi đi giày cao gót - Ảnh: Brightside

Vào mùa hè, tình trạng đổ mồ hôi chân trở nên nghiêm trọng hơn khiến việc di chuyển trên đôi giày cao gót gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, nhiều người bẩm sinh đã mắc phải chứng tiết mồ hôi chân. Để hạn chế tình trạng này, đảm bảo an toàn khi đi lại, hãy dùng dầu gội khô để xịt đều lên bàn chân.

Ngoài ra, trên thị trường hiện nay có một số loại bột giúp hấp thụ mồ hôi mà bạn có thể sử dụng. 

4. Hấp thụ mồ hôi 

5 bí quyết cực hay giúp giảm tiết mồ hôi và đau chân khi đi giày cao gót suốt cả ngày, phụ nữ hiện đại nên biết - Ảnh 4
Băng vệ sinh hàng ngày là món đồ vừa hấp thụ mồ hôi tốt vừa tạo cảm giác mềm mại khi đi giày - Ảnh: Brightside

Mồ hôi chân là vấn đề rất bình thường nhưng mang đến khá nhiều phiền toái cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ hay đi giày cao gót. Nếu không thích sử dụng các loại sản phẩm ngăn tiết mồ hôi, bạn hãy thấm hút chúng bằng cách dán băng vệ sinh hàng ngày bên trong. 

Cách này trông có vẻ hơi lạ nhưng mang đến hiệu quả tuyệt vời, đồng thời giúp nâng đỡ bàn chân tốt hơn. 

5. Loại bỏ mùi hôi và ngăn chặn vi khuẩn

5 bí quyết cực hay giúp giảm tiết mồ hôi và đau chân khi đi giày cao gót suốt cả ngày, phụ nữ hiện đại nên biết - Ảnh 5
Giấm táo là nguyên liệu tuyệt vời để khử mùi hôi cho những đôi giày cao gót, boots từ chất liệu da - Ảnh: Brightside

Bàn chân ướt đẫm mồ hôi cộng với môi trường ẩm bên trong giày là nơi hoàn hảo cho vi khuẩn phát triển gây ra một số bệnh về da như nấm, ngứa. Để tránh điều này, bạn có thể dùng hỗn hợp giấm táo pha loãng để xịt vào bên trong giày, đặt nơi khô thoáng. 

Ngoài giấm táo, bạn có thể sử dụng nước cốt chanh, baking soda, rượu hoặc đặt túi trà vào để hút mùi hôi. 

Áp dụng 5 bí quyết này ngay từ hôm nay, bạn sẽ nói lời tạm biệt với cơn đau, tình trạng trơn trượt vì mồ hôi hay da bong tróc khi đi giày cao gót thường xuyên.

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