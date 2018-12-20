4 bí kíp cực dễ giúp bạn chọn quần jeans hoàn hảo, vừa vặn với vóc dáng mà không cần mặc thử

Thời trang 20/12/2018 15:13

Nếu cảm thấy mệt mỏi vì phải mặc thử những chiếc quần jean ở cửa hàng trước khi mua, bạn nên áp dụng 4 bí kíp cực đơn giản từ Brightside.

Đôi khi thử quần áo là một công việc nhàm chán mỗi khi đi mua sắm đối với một số người. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể kiểm tra được độ vừa vặn khi mua chúng về nhà mà không cần phải mặc thử. Nếu muốn biết cách thực hiện như thế nào, hãy tham khảo ngay thông tin sau đây từ Brightside.

Cách chọn quần jean không cần mặc thử

Chọn kích thước

4 bí kíp cực dễ giúp bạn chọn quần jeans hoàn hảo, vừa vặn với vóc dáng mà không cần mặc thử - Ảnh 1
Trong trường hợp này, phần đai không bao quanh chiếc cổ, có nghĩa là chiếc quần jean quá bé so với vóc dáng của bạn - Ảnh: Brightside

Để chọn kích cỡ phù hợp, bạn hãy kéo thẳng thắt lưng quần jean ra và cố gắng quấn chúng quanh cổ như hình minh họa. Nếu hai đầu của đai quần dễ dàng chạm vào nhau, đây là chiếc quần jean hoàn hảo dành cho bạn. Trong trường hợp không chạm nhau, chúng quá bé. Nếu đai quần lớn hơn vòng cổ quá nhiều, chúng sẽ rất rộng đối với bạn.

Xác định chiều rộng

4 bí kíp cực dễ giúp bạn chọn quần jeans hoàn hảo, vừa vặn với vóc dáng mà không cần mặc thử - Ảnh 2
Một cách khác để xác định độ rộng của chiếc quần có vừa vặn với bạn hay không là ướm thử ống tay vào trong đai quần - Ảnh: Brightside

Phương pháp này sẽ giúp bạn xác định độ rộng hoàn hảo của chiếc quần jean. Để làm điều này, uốn cong cánh tay và nắm chặt bàn tay lại. Khóa kéo quần, ướm ống tay vào trong đai, nếu chúng vừa khít, không tuột hoặc quá chặt, chiếc quần này phù hợp với bạn. 

Thủ thuật này sẽ chỉ hiệu quả với những mẫu quần jean có đai tiêu chuẩn. Có nghĩa là cách này không phù hợp với quần jean đai cao. 

Kiểm tra độ dài

4 bí kíp cực dễ giúp bạn chọn quần jeans hoàn hảo, vừa vặn với vóc dáng mà không cần mặc thử - Ảnh 3
Trong trường hợp này, chiếc quần jean đủ chiều dài so với đôi chân của bạn - Ảnh: Brightside

Cuối cùng chúng ta hãy kiểm tra xem quần jean có đủ dài với chiều cao của bạn hay không. Dùng tay kéo ống quần sang ngang tương tự hình minh họa trên. Nếu đáy quần jean nằm ngay dưới cằm, xin chúc mừng, bạn đã chọn được chiếc quần jean đủ dài.

Phương pháp này chỉ phù hợp nếu bạn muốn mua quần jean dài. Đối với các mẫu quần lửng thì không nên áp dụng thủ thuật này.

Kiểm tra độ rộng của ống quần skinny

Skinny là thiết kế quần có phần gấu rất nhỏ, ôm trọn ống chân. Ngoài ra, mẫu quần jean này yêu cầu độ vừa vặn tuyệt đối khi diện trên người. Để kiểm tra xem độ rộng của gấu quần có phù hợp với mắt cá chân của bạn hay không, hãy dùng nắm đấm tay để do. 

Trong trường hợp nắm tay dễ dàng đi vào ống quần mà kéo giãn vải, bạn đã chọn đúng kích thước. 

4 bí kíp cực dễ giúp bạn chọn quần jeans hoàn hảo, vừa vặn với vóc dáng mà không cần mặc thử - Ảnh 4
Khi nắm đấm tay dễ dàng đi qua gấu quần, chiếc skinny này phù hợp với vóc dáng của bạn - Ảnh: Brightside

Chỉ với vài mẹo đơn giản trên từ Brightside, bạn sẽ dễ dàng chọn được chiếc quần jean ưng ý, vừa vặn mà không cần tốn thời gian để mặc thử.

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