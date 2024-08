Tài xế 40 tuổi lái xe trong tình trạng say ma túy, tông thẳng vào nhà dân khiến 2 người bị thương.

Theo Sinchew: Người tài xế xe tải 40 tuổi liên quan đến vụ tai nạn ở Pekan, đâm vào một ngôi nhà giết chết hai anh chị em, hôm nay đã bị đưa đến Tòa sơ thẩm Yunbing và bị buộc tội sử dụng ma túy khi lái xe nhưng bị cáo không nhận tội và chờ xét xử.

Bị cáo Mohd Fazriz Zakaria đến từ Taman Bukit Indah, Johor, đã không nhận tội trước Thẩm phán Wen See Men sau khi nghe bản cáo trạng được đọc trước tòa.

Theo cáo buộc đầu tiên, bị cáo bị phát hiện hút methamphetamine trong phòng của Đội điều tra tội phạm ma túy tại trụ sở cảnh sát quận Pekan lúc 4h10 chiều ngày 3 tháng này. Do đó, anh ta bị buộc tội sử dụng ma túy. Sau khi bị kết án, anh ta phải chịu lệnh giám sát từ hai năm đến ba năm.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng (Ảnh: Sinchew)

Cáo buộc thứ hai mà bị cáo phải đối mặt là vào lúc 4h15 sáng thứ Bảy, ngày 3 tháng này, anh ta lái một chiếc xe trong tình trạng say methamphetamine ở Kampung Kebang Siri, Pekan, gây ra cái chết cho Ma, 32 tuổi và em trai của cô 21 tuổi. Do đó, bị cáo bị buộc tội theo lái xe trong tình trạng say xỉn và gây tử vong. Sau khi bị kết án, anh ta có thể bị phạt tù lên tới 15 năm và bị phạt không dưới 50.000 đô la Ringgit và không vượt quá 100.000 RM.

Ngoài việc gây ra cái chết cho 2 đứa con, cha mẹ của hai nạn nhân cũng bị thương sau vụ tai nạn.

Tòa sơ thẩm cho phép bị cáo được tại ngoại với số tiền 7.000 RM với một khoản bảo lãnh và đình chỉ giấy phép lái xe của anh ta cho đến khi thủ tục tố tụng hoàn tất. Tòa án thi hành án đã lên lịch xét xử cáo buộc đầu tiên vào ngày 7 tháng 10 và nộp hồ sơ cho cáo buộc thứ hai vào ngày 26 tháng 8.

Hiện vụ án vẫn đang được tiến hành điều tra.

