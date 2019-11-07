‘Mẹ của cháu không thích cháu nữa, cho ra rìa rồi’, câu nói của hàng xóm khiến bé 5 tuổi có hành động dại dột

Thế giới 07/11/2019 14:54

Chỉ vì câu nói vô tình của người hàng xóm mà bé gái 5 tuổi ném em trai từ lầu 5 xuống đất tử vong. Câu chuyện thương tâm khiến không ít người xót xa.

Nhiều ngày qua, người dùng mạng xã hội không ngừng chia sẻ một câu chuyện thương tâm tại Trung Quốc. Theo đó, chỉ vì những câu nói vô tâm của hàng xóm mà bé gái 5 tuổi đã ném em trai sơ sinh từ ban công tầng 5 xuống đất.

Cụ thể, kể từ sau khi mẹ sinh em trai, bé gái 5 tuổi không được quan tâm nhiều như lúc trước. Chính vì vậy em ngày càng ít giao tiếp với mẹ. Sau đó, trong một lần sang nhà hàng xóm chơi, cô bé lại nghe nói đùa: “Mẹ của cháu không thích cháu nữa đâu, mẹ cho ra rìa rồi vì mẹ đã có em trai. Cháu có buồn không?”.

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Câu chuyện thương tâm của bé gái 5 tuổi ở Trung Quốc là bài học đắt giá cho rất nhiều bậc phụ huynh - Ảnh minh họa: Internet

Câu nói vô tình này khiến đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc. Em tin rằng mẹ chẳng còn yêu thương mình như lúc trước. Đến một ngày, vì quá ghen tức mà cô bé đã làm ra hành động dại dột là ném em trai từ tầng 5 xuống đất, khiến nạn nhân tử vong thương tâm.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên trẻ em bị tổn thương chỉ vì những câu nói vô tình của người lớn. Nhiều người nghĩ rằng những câu nói đùa như “cha mẹ không cần con nữa đâu”, “cha mẹ không còn thương con nữa” sẽ không ảnh hưởng gì đến lũ trẻ. Thế nhưng trên thực tế, chúng lại khiến trẻ cảm thấy bất an, thiếu cảm giác an toàn.

Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh khi sinh con thứ hai thường lơ là tình cảm với đứa con lớn. Điều này khiến nhiều bé cảm thấy cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.

Theo các chuyên gia, các cặp vợ chồng nên sinh con thứ 2 sau khi con lớn được 18 tháng. Bên cạnh đó, các bậc cha mẹ cũng nên giúp con hiểu được sự tồn tại của đứa em từ sớm và dạy bé cách làm anh/chị.

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Bài viết của một người mẹ chia sẻ về những lời tâm sự xót xa của con gái trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, khiến nhiều phụ huynh phải suy ngẫm.

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Từ khóa:   Trung Quốc giết em trai tử vong thương tâm

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