Kỳ diệu khoảnh khắc chồng đỡ đẻ cho vợ dưới nước

Hôm 6.3, nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh sinh nở kiêm bà đỡ, Robin Baker đã chụp lại mọi khoảnh khắc của quá trình sinh dưới nước của 1 cặp đôi không được nêu tên. Điều đáng nói là sản phụ sinh quá nhanh đến nỗi ê-kíp đỡ đẻ của họ không thể đến kịp thời, theo Daily Mail.

Cô cho hay, cặp vợ chồng người Mỹ này đã có kinh nghiệm vượt cạn tại nhà vì họ đã chào đón đứa con đầu tiên cách đây 2 năm.

Tác giả gọi đó là “một trong những khoảnh khắc thực sự khó tin nhất trong cuộc đời nghề nghiệp”. Một trong những bức ảnh đã đoạt giải trong Cuộc thi Ảnh của năm 2016 của Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Sinh nở Chuyên nghiệp Quốc tế.

Trong khi chụp ảnh và giúp bà mẹ đối phó với cơn đau đẻ, bà đỡ Robin cũng phải giúp họ chuẩn bị chỗ đẻ vì tốc độ sinh nở diễn ra quá nhanh đến mức nhóm đỡ đẻ không kịp đến. Cô đã đổ nước ấm vào bồn, sau đó thai phụ bước vào và lập tức rặn đẻ.

Bé trai song sinh thứ hai chào đời cách đứa đầu tiên 30 phút. Khi chào đời, bé vẫn còn nằm trong túi ối.

Bức ảnh chụp khoảnh khắc này đã đoạt giải, thể hiện cảnh ông bố đỡ đứa bé vừa ló ra trong bồn nước loang sắc đỏ trong khi sản phụ ôm đứa bé đầu trong tay.

Sau đó bà mẹ cúi xuống, gỡ túi ối còn ông bố thì tiến hành cắt dây rốn rồi trao bé lại cho vợ. Cuối cùng, ê-kíp đỡ đẻ đã đến kịp để xử lí nhau thai.

Cùng nhau ngắm loạt ảnh xúc động này nhé: