Nhiều người chứng kiến cho biết đây là lần đầu tiên họ gặp phải trường hợp đặc biệt thế này.

Theo Sohu, vào ngày 27 tháng 6, một người phụ nữ say rượu đã bất tỉnh tại một nhà hàng thịt nướng ở Tongling, tỉnh An Huy, khi được nhân viên cấp cứu ép tim nhưng cô không còn phản ứng. Một nhân viên từ cơ quan chức năng địa phương đã trả lời phóng viên Jimu News cho biết nguyên nhân chủ yếu là do uống rượu quá nhiều. Mọi người giải cứu nhưng đều không được.

Ảnh minh họa: Internet

Chiều ngày 27, một nhân chứng kể với rằng anh đang ngồi ở bàn bên cạnh thì một người phụ nữ ngã xuống đất do uống rượu. Sau khi xảy ra sự việc, cảnh sát và 120 đã có mặt tại hiện trường.

Một nhân viên của nhà hàng thịt nướng cho biết, người phụ nữ này đã uống quá nhiều và sau đó được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Hiện quán vẫn hoạt động bình thường.

Người điều hành cho biết vụ việc đã được báo cáo lên huyện và tình hình cụ thể không thể tiết lộ. Nhân viên các sở liên quan ở quận Tongguan cho biết, theo những gì họ biết, người liên quan đã được đưa đến bệnh viện để cứu hộ, hiện chưa rõ tình hình tiếp theo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-nguoi-phu-nu-say-ruou-nga-trong-nha-hang-thit-nuong-roi-lan-ra-chet-tai-cho-687597.html