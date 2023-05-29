'Không xóa hình xăm thì không có việc làm'

Thế giới 29/05/2023 09:04

Tranh cãi việc thông báo trúng tuyển trước khi đi làm với nội dung 'Không xóa hình xăm thì không có việc làm' của một công ty gây xôn xao dư luận.

Theo South China Morning Post (SCMP) đưa tin vào ngày 26/5 rằng cư dân mạng Trung Quốc đang tranh cãi và phản đối khi giám đốc của một nhà máy ở Trung Quốc nói với những nhân viên tiềm năng có hình xăm rằng họ sẽ không được thuê trừ khi họ xóa hình xăm.   

Nam tuổi từ 17 đến 22, họ có hình xăm sau cánh tay.

Giám đốc yêu cầu xóa các hình xăm và nói rằng: "Hình xăm thể hiện sự không vâng lời và có thể ảnh hưởng xấu đến văn hóa công ty. Không được phép xăm trên bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. 

Ông giải thích: “Tôi nghĩ anh chân thành và trung thực, nhưng hình xăm có thể gây khó chịu cho người khác và tạo ấn tượng là người không chân thành.

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Giám đốc của một công ty ở Trung Quốc gần đây đã gặp hai nhân viên tiềm năng có hình xăm và nói với họ rằng họ sẽ không được thuê trừ khi họ xóa hình xăm - Ảnh: Weibo

Cư dân mạng địa phương đang tranh luận ủng hộ và phản đối thông tin này. Một số lập luận rằng hình xăm được công nhận là một thể loại nghệ thuật mà những người trẻ tuổi thể hiện bản thân và các yêu cầu của vị giám đốc vi phạm quyền tự do. 

Một số dân tình cũng bày tỏ rằng nếu họ không thuê nhân viên vì nhân viên có hình xăm, điều đó cấu thành sự phân biệt đối xử tại nơi làm việc.

Tuy nhiên, một số khác lại cổ vũ cho vị giám đốc này khi cho rằng "Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn nhân viên mà họ muốn", SCMP cho hay.

Hàn Quốc - Quốc gia duy nhất mà hình xăm là bất hợp pháp

Hàn Quốc - Quốc gia duy nhất mà hình xăm là bất hợp pháp

Điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng Hàn Quốc là quốc gia phát triển duy nhất trên thế giới coi xăm là thủ thuật chỉ chuyên gia y tế mới đủ năng lực thực hiện hợp pháp.

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Từ khóa:   tin thế giới việc làm tranh cãi về xăm mình

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