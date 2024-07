Vụ án xảy ra vào tháng 11/2011 khi mẹ của nạn nhân rời nhà đi làm và yêu cầu bé gái chuẩn bị sẵn thức ăn cho đến khi mẹ trở về. Khi trở về, bà thấy con gái mình đang khóc và được con gái tiết lộ bị tấn công tình dục.

Theo tờ Times of India, Suresh Rathodia, một người đàn ông 28 tuổi đến từ Waghodia (bang Gujarat, Ấn Độ) đã bị kết án chung thân vì cưỡng hiếp một bé gái vị thành niên sống cùng khu phố. Một thẩm phán theo Luật bảo vệ trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn Độ (POCSO) đã kết án bị cáo theo mục 376 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC).

Vụ án xảy ra vào tháng 11/2011 khi mẹ của bé gái rời nhà đi làm và yêu cầu bé gái chuẩn bị sẵn thức ăn cho đến khi mẹ trở về. Khi trở về, bà thấy con gái mình đang khóc và được con gái tiết lộ bị tấn công tình dục.

Ảnh minh họa: Internet

Theo cáo trạng, khi mẹ bé gái vắng nhà, bé gái đi ngang qua nhà bị cáo thì bị cáo gọi lại với lý do xin nước làm thơm miệng. Sau đó bị cáo bị cáo buộc cưỡng bức bé gái vào nhà và tấn công tình dục cháu bé.

Tại phiên tòa, bị cáo phủ nhận việc cưỡng hiếp bé gái và khai rằng bị cáo bị vu khống vì dính líu đến việc tranh chấp với gia đình bé gái. Tuy nhiên đây chỉ là lời khai mà bị cáo bịa nhằm phủ nhận việc cưỡng hiếp bé gái.

Tòa án đã xem xét tất cả các bằng chứng do bên công tố đưa ra và kết án bị cáo án chung thân, nhận thấy rằng những vụ hiếp dâm như vậy khiến các bậc cha mẹ cảm thấy không an toàn và do đó họ không cho con gái đến trường, điều này gây bất lợi cho việc học tập của nạn nhân.

Phát hiện thi thể người đang phân hủy gần đền thờ, nghi bị sát hại Các nhà chức trách đang làm việc để xác định hoàn cảnh tử vong của cá nhân này, với những nghi ngờ ban đầu cho thấy người này có thể đã bị sát hại và thi thể bị vứt bỏ trong khu vực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-12-tuoi-bi-cuong-hiep-khi-me-vang-nha-nghi-pham-la-nguoi-khong-ai-ngo-toi-688196.html