'Vũ khí' quyến rũ của phụ nữ mà đàn ông nào cũng phải đầu hàng

Người xưa có câu “nhất dáng nhì da”, luôn đúng với phụ nữ. Một làn da mịn màng là nét cực quyến rũ của phụ nữ. Đàn ông có thể chú ý đến một cô nàng trang điểm sắc xảo xinh đẹp. Nhưng họ sẽ không thể rời mắt khỏi người phụ nữ không cần trang điểm nhưng vẫn có làn da mịn màng, thu hút ánh nhìn người đối diện

Sẽ ít người biết rằng đây là hành động khiến đàn ông bị thu hút ở phụ nữ. Thường thì đây là hành động của trẻ con mỗi khi chúng hào hứng hay lo sợ gì đó. Hành động này sẽ trở nên rất thú vị khi kết hợp cùng đôi mắt sáng và khuôn mặt đầy biểu cảm. Khi làm hành động này, đàn ông sẽ khó rời mắt khỏi bạn. Đây cũng là hành động quyến rũ ở phụ nữ, thu hút ánh nhìn và sự chú ý của đàn ông

Đàn ông rất thích nhìn phụ nữ buộc tóc cao, để lộ chiếc cổ, vai, gáy và tai một cách quyến rũ. Kiểu tóc này kết hợp với quần áo hở vai, hay chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng cũng đủ khiến đàn ông khó lòng rời mắt khỏi bạn.

Luôn làm mới bản thân

Đã là phụ nữ thì phải luôn làm mới mình, phải luôn khiến mình xinh đẹp hơn mỗi ngày. Bạn khiến mình tốt hơn không chỉ cho bản thân mà còn là thứ vũ khí khiến đàn ông cứ muốn giữ lấy bạn cả đời. Vì vậy, đừng tiếc thời gian và tiền bạc cho việc làm đẹp và cải thiện chính mình. Hãy luôn chăm chút và khiến mình ngày càng đẹp hơn trong mắt đàn ông. Hãy nhớ, đàn bà có đẹp thì mới có quà!

Mặc áo của chàng

Rất nhiều đàn ông thổ lộ rằng họ luôn thích nhìn người phụ nữ mặ chính chiếc áo sơ mi trắng của mình. Nhất là khi phụ nữ mặc áo sơ mi nam dài, chân trần, đây là hình ảnh làm đàn ông khó lòng cưỡng lại được nhất. Việc mặc áo sơ mi nam này cũng khiến đàn ông thấy rằng bạn không chỉ có hứng thú với chiếc áo của anh ấy mà còn muốn trở nên gần gũi hơn.

Liếc mắt

Một cái liếc mắt nhẹ nhàng và hơi gợi ý đôi khi lại làm người đàn ông của bạn trở nên hứng thú. Đây là hành động tuy nhỏ nhưng lại thể hiện nét quyến rũ rất nữ tính ở phụ nữ

Lộ vai trần

Bờ vai trần vừa quyến rũ lại thể hiện nét yếu đuối nữ tính ở phụ nữ. Đàn ông một khi nhìn vào sẽ vừa muốn có được, vừa muốn chở che cả đời. Hãy cân nhắc sở hữu vài chiếc áo hở vai để khiến mình thêm quyến rũ trong mắt đàn ông nhé!

Giọng nói

Một đặc điểm khác thu hút đàn ông chính là ở giọng nói. Phụ nữ thông minh sẽ biết khi nào nên im lặng, lúc nào cần nhỏ nhẹ hay quyến rũ khi cần.

Đôi môi

Đôi môi luôn là điểm đàn ông hay nhìn nhất ở phụ nữ. Một nụ cười xinh xắn, hay đôi môi chúm chím quyến rũ làm đàn ông cứ say mê không dứt. Phụ nữ nên tận dụng vũ khí này, biết khi nào nên cười, khi nào nên im lìm để phát huy tác dụng hiệu quả nhé!

Nụ cười tỏa nắng

Nụ cười luôn là điểm sáng và rực rỡ nhất ở mọi phụ nữ. Nhưng cũng nên hiểu cười khi nào cho đúng, cười ra sao cho thật duyên dáng cũng rất quan trọng. Đàn ông sẽ luôn bị quyến rũ với phụ nữ thoải mái và tự nhiên nhất khi cười.

Thần thái

Phụ nữ quyến rũ còn nằm ở thần thái của riêng mình. Thần thái được tạo nên nhờ cách xử sự, hành động tao nhã hay cách ăn mặc sang trọng…Để có được thần thái riêng, phụ nữ cần phải tìm hiểu để khiến mình tốt hơn mỗi ngày.

Sự tự tin

Với đàn ông, phụ nữ tự tin luôn có sức hút lớn. Phụ nữ không nhất thiết phải có nhan sắc nổi bật hay thân hình nóng bỏng. Phụ nữ tự tin với những gì bản thân có được. Ta phải biết mình mạnh điểm nào để ngày một phát huy và tự hào về bản thân. Phụ nữ càng tự tin sẽ càng biết mình muốn gì, có chủ kiến riêng, rất thu hút đàn ông

Đã là phụ nữ thì hãy luôn giữ những vũ khí này để khiến đàn ông cả đời say đắm mình không thôi nhé!