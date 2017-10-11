Vợ ơi! Xin em đừng đăng những lời thương cảm lên trang cá nhân nữa

Sau khi sinh con vợ tôi luôn ở nhà chăm con. Cô ấy rất thích đăng những từ ngữ triết lý và vô cùng thương cảm lên trang cá nhân của mình.
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Tôi và vợ quen biết, yêu đương rồi đi đến kết hôn. Tình cảm của chúng tôi rất tốt. Sau khi kết hôn vợ tôi hiếu thuận với cha mẹ, mối quan hệ của em với bố mẹ tôi cũng bình thường. Bố mẹ vợ là người hiểu chuyện, họ cũng rất quý tôi.
Khi vợ đang mang thai, công ty tôi có một người mới đến làm vô cùng xinh đẹp. Cô gái này thường xuyên nhắn những lời ngọt ngào với tôi, sau đó sự việc bị vợ phát hiện. Kết quả là vợ tôi mời bố mẹ hai bên đến họp gia đình, tất cả mọi người phê bình tôi. Vợ tôi khóc lên khóc xuống, bố mẹ mắng tôi thê thảm. Sau khi song thân phụ mẫu nói chuyện và đưa ra quyết định cuối cùng là tôi phải viết một giấy đảm bảo, nếu như tôi ngoại tình, tất cả tài sản trong nhà sẽ thuộc về vợ. Như vậy vợ mới tha thứ cho tôi, nhưng tôi thề với trời đất rằng tôi và cô gái kia không có bất cứ quan hệ gì hết.
Sau khi sinh con vợ tôi luôn ở nhà chăm con. Cô ấy rất thích đăng lên trang cá nhân những từ ngữ triết lý và vô cùng thương cảm như: “Đừng dễ dàng tha thứ cho con người ấy, vì yêu nên bạn mới tha thứ cho anh ta nhưng anh ta lại không biết trân trọng điều đó. Có thể không phải họ không biết trân trọng mà chỉ là do tình yêu của họ dành cho bạn đã không còn. Cảm giác yêu đơn phương thật mệt mỏi, không biết nên kết thúc hay là tiếp tục đây!”. Mẹ tôi đọc xong liền gọi điện cho tôi, bà hỏi có phải tôi đã làm chuyện có lỗi gì với vợ tôi không? Tôi nói không có nhưng mẹ không tin. Tôi hoài nghi không biết mình có phải là con ruột của bà không nữa.
Đáng giận nhất là đoạn này: “Có những lúc tôi cảm giác như mình chẳng còn gì hết, hình như cả thế giới này vứt bỏ, quay lưng lại với tôi. Người đặc biệt bên cạnh cũng không có cách nào để ngăn anh ấy đừng đi. Nếu như tự do là điều anh muốn vậy thì em chấp nhận quay trở về cuộc sống chỉ có một mình”. Xem xong đoạn này, bố vợ gọi điện cho tôi nói rằng hãy trân trọng hôn nhân. Về đến nhà bố tôi cho tôi một cái bạt tai và chửi tôi không biết giữ gìn hạnh phúc đang có. Ông nói không muốn nhận một đứa con như tôi.
Tôi nói chuyện với vợ và đề nghị em đừng đăng những câu có nội dung gây hiểu lầm như vậy nữa. Thế nhưng cô ấy nói rằng mình thích những từ ngữ kiểu thế này. Nhưng mỗi lần em thích, em đăng lên là một lần tôi đau khổ. Mọi người sẽ nghĩ tôi là thằng đàn ông khốn nạn, gia đình hai bên sẽ nghĩ tôi ngoại tình và ngày cành giận tôi hơn. "Vợ ơi! Anh xin em đừng đăng những từ ngữ thương cảm ấy lên Facebook nữa, chỉ cần em đăng lên là anh sẽ bị mọi người mắng chửi, cảm giác đó khó chịu lắm em ơi!".