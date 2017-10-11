Vợ ơi! Xin em đừng đăng những lời thương cảm lên trang cá nhân nữa

Tôi và vợ quen biết, yêu đương rồi đi đến kết hôn. Tình cảm của chúng tôi rất tốt. Sau khi kết hôn vợ tôi hiếu thuận với cha mẹ, mối quan hệ của em với bố mẹ tôi cũng bình thường. Bố mẹ vợ là người hiểu chuyện, họ cũng rất quý tôi.

Khi vợ đang mang thai, công ty tôi có một người mới đến làm vô cùng xinh đẹp. Cô gái này thường xuyên nhắn những lời ngọt ngào với tôi, sau đó sự việc bị vợ phát hiện. Kết quả là vợ tôi mời bố mẹ hai bên đến họp gia đình, tất cả mọi người phê bình tôi. Vợ tôi khóc lên khóc xuống, bố mẹ mắng tôi thê thảm. Sau khi song thân phụ mẫu nói chuyện và đưa ra quyết định cuối cùng là tôi phải viết một giấy đảm bảo, nếu như tôi ngoại tình, tất cả tài sản trong nhà sẽ thuộc về vợ. Như vậy vợ mới tha thứ cho tôi, nhưng tôi thề với trời đất rằng tôi và cô gái kia không có bất cứ quan hệ gì hết.

Sau khi sinh con vợ tôi luôn ở nhà chăm con. Cô ấy rất thích đăng lên trang cá nhân những từ ngữ triết lý và vô cùng thương cảm như: “Đừng dễ dàng tha thứ cho con người ấy, vì yêu nên bạn mới tha thứ cho anh ta nhưng anh ta lại không biết trân trọng điều đó. Có thể không phải họ không biết trân trọng mà chỉ là do tình yêu của họ dành cho bạn đã không còn. Cảm giác yêu đơn phương thật mệt mỏi, không biết nên kết thúc hay là tiếp tục đây!”. Mẹ tôi đọc xong liền gọi điện cho tôi, bà hỏi có phải tôi đã làm chuyện có lỗi gì với vợ tôi không? Tôi nói không có nhưng mẹ không tin. Tôi hoài nghi không biết mình có phải là con ruột của bà không nữa.