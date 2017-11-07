Tặng vợ chiếc áo 50 ngàn, chồng bị hàng xóm cười nhạo nhưng vợ lại nói 1 câu khiến anh òa khóc

Tâm sự gia đình 07/11/2017 14:23

Vợ chồng Đức cưới nhau đến nay mới được 1 năm. Tuy chưa có con cái gì nhưng cuộc sống của họ vô cùng vất vả vì mẹ Đức ở quê bị bệnh nặng từ mấy năm nay, mỗi tháng Đức phải gửi về cho mẹ khoảng 5 triệu cả tiền mua thuốc và sinh hoạt cho gia đình.

Vì vậy, với mức lương công nhân, anh chỉ còn dư 1 số rất nhỏ để chăm lo cho bản thân và người vợ mới cưới. Không phải Hoa không biết hoàn cảnh nhà chồng như vậy, ngược lại chính vì muốn giúp đỡ Đức mà cô nhanh chóng quyết định tổ chức đám cưới để 2 người về sống chung cho “đỡ tốn”.

Tuy tiền không có, nhưng bù lại Đức vô cùng quan tâm lo lắng cho vợ, hễ vợ ốm đau hay mệt mỏi, anh lập tức chạy đi mua thuốc, nấu cháo, sẵn sàng vay tiền tẩm bổ cho cô rồi sau đó lại tăng ca để trả nợ.

Vì vậy, Đức và Hoa chưa bao giờ nói nặng với nhau lời nào, họ luôn yêu thương thấu hiểu nhau. Người ta cứ nói hạnh phúc phải mua bằng tiền, thời nay có mấy cô gái chịu lấy chồng nghèo. Nhưng Hoa là 1 ví dụ, cho dù cô cũng chỉ là công nhân nhưng với nhan sắc của mình, không khó để Hoa tìm được 1 người chồng điều kiện tốt hơn.

Tuy nhiên trong tình yêu, Hoa không bao giờ tính toán đến được mất, cô chỉ biết yêu bằng con tim, và cho đến giờ cô chưa bao giờ hối hận vì đã chấp nhận cưới Đức.

Tặng vợ chiếc áo 50 ngàn, chồng bị hàng xóm cười nhạo nhưng vợ lại nói 1 câu khiến anh òa khóc - Ảnh 1
Mắt anh làm sao thế này? Người thì …ối sao tay chân thâm tím thế còn đứng đây nói chuyện - Ảnh: Internet

Hôm nay, là ngày sinh nhật của Hoa, cũng là lần đầu tiên cô trải qua sinh nhật sau khi về nhà chồng. Nhưng đối với bố mẹ chồng ở quê, sinh nhật con dâu nhiều khi họ còn không nhớ vì cho rằng ngày đó không có gì quá quan trọng.

Cả ngày, Hoa ở công ty, được chị em đồng nghiệp chúc mừng nhưng người thân thì không 1 ai gọi điện khiến cô chạnh lòng vô cùng.

Chiều hôm đó, cô tranh thủ về sớm, trích ra 1 ít tiền để đi chợ làm bữa cải thiện coi như tổ chức sinh nhật luôn. Nhưng đợi mãi đến 8 giờ tối không thấy chồng về, Hoa liền bốc máy gọi Đức thì không ai nghe.

Lòng cô nóng như lửa đốt bèn lao đến công ty anh tìm, người ta nói hôm nay vì muốn đi mua quà cho vợ mà Đức đã xin về sớm 30 phút.

Nghe vậy, Hoa nửa mừng nửa lo, có thể chồng đi mua quà cho mình thật nhưng càng nghĩ cô càng thấy có gì đó sai sai, nếu đi mua quà thì anh cũng đã phải về rồi chứ. Đã là gần 10 giờ đêm, Hoa lọ mọ về nhà trong tâm trạng thấp thỏm, nhưng vừa bước vào sân thì nghe tiếng chồng mình đang nói chuyện với người hàng xóm:

- Tôi chỉ còn từng này tiền nên chỉ mua được áo hàng chợ thôi, tôi không giàu có như anh.

Người hàng xóm nhìn chiếc áo trên tay Đức bĩu môi:

Tặng vợ chiếc áo 50 ngàn, chồng bị hàng xóm cười nhạo nhưng vợ lại nói 1 câu khiến anh òa khóc - Ảnh 2
Hoa nghe xong thì ôm lấy chồng mà khóc - Ảnh: Internet

- Sinh nhật vợ mà tặng cái áo 50 ngàn như cái giẻ lau lại còn lý do, con vợ tôi mà là vợ anh thì nó bỏ từ lâu rồi. Năm nào sinh nhật tôi cũng phải mua đồ tiền triệu trở lên mới chịu tươi cười đấy, không thì nó xé xác. Thời nào rồi mà còn mua tặng vợ cái đồ rẻ tiền thế, mất hết giá trị.

Đức cúi đầu:

- Tôi…tôi…vợ tôi chắc sẽ hiểu mà.

Đúng lúc đó, Hoa đi đến bên chồng, cô cầm lấy chiếc áo rồi nói:

- Áo anh mua ở đâu mà đẹp thế, em thích lắm. Dù cái áo này 50 ngàn hay chỉ 5 ngàn miễn là của anh tặng em đều trân quý như ngọc ngà.

Đức xúc động nhìn vợ rung rung thì bỗng Hoa giật mình:

- Mắt anh làm sao thế này? Người thì …ối sao tay chân thâm tím thế còn đứng đây nói chuyện.

Đức giờ mới kể:

- Anh đang đi vào chợ mua đồ cho em, đáng ra anh mua cái áo 200 nhưng trả giá nên bị bà chủ kêu người ra đánh. Anh…xin lỗi.

Hoa nghe xong thì ôm lấy chồng mà khóc:

- Vợ chồng mình cùng cố gắng, anh không có lỗi gì cả, em tin đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Em sẽ cùng anh xây dựng tương lai tốt đẹp

Nói rồi cô dẫn chồng vào nhà xoa bóp cho anh, còn người hàng xóm nhìn theo chỉ biết thèm thuồng. Vợ chồng họ tuy giàu có hơn nhưng nào có những phút giây tình cảm như thế?

Vô tâm nơi đàn ông rồi sẽ hóa nhẫn tâm...giết chết đàn bà!

Vô tâm nơi đàn ông rồi sẽ hóa nhẫn tâm...giết chết đàn bà!

Đàn ông vô tâm thì còn có thuốc chữa, còn vì nghĩa tình mà đổi thay. Chứ đàn ông đã hóa nhẫn tâm tồi thì vô phương, chỉ có thể làm tan nát đời đàn bà…

Xem thêm
Từ khóa:   vợ chồng vợ thương chồng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới