Sốc khi biết lý do anh hờ hững sau lần về ra mắt nhà tôi

Khi có anh tôi cảm thấy thật hạnh phúc và hãnh diện bởi một người yêu tài giỏi, chững chạc. Đặc biệt là rất quan tâm, yêu thương tôi. Tôi cứ nghĩ rằng trong tương lai không xa chúng tôi sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Tôi vốn là cô gái biết cách ăn mặc, trang điểm nên sau khi ra trường, có công việc ổn định tôi lại càng trông khá bắt mắt, quyến rũ. Bởi tôi hiểu rằng dù mình nghèo đến đâu mà ăn mặc xộc xệch, lôi thôi sẽ chẳng có ai thương hại, thậm chí là coi thường,… Có lẽ vì thế mà sau lần đầu gặp mặt anh trong buổi sinh nhật đứa bạn, anh đã khá ấn tượng với tôi. Anh chủ động liên lạc, hỏi thăm tôi ân cần. Anh quan tâm và chăm sóc tôi rất chu đáo. Bởi thế mà chúng tôi trao nhau tình cảm rất nhanh.

Thế nhưng nếu không có ngày hôm ấy thì có lẽ tôi vẫn sống trong sự mơ mộng về tình yêu và không thể hiểu bản chất thực sự con người anh,…

Yêu nhau được nửa năm tôi quyết định đưa anh về thăm nhà, nhân tiện cũng để cho anh biết rõ tình cảm của mình và xác định chọn anh làm chồng. Khi chưa về anh niềm nở, quan tâm, yêu thương tôi bao nhiêu thì sau ngày về ấy anh hoàn toàn thay đổi một cách chóng mặt.

Mọi sự hỏi thăm, quan tâm từ anh dường như không còn. Trái lại anh lạnh lùng, hờ hững và coi như tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh vậy. Chính sự thay đổi này khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên, bao nhiêu đêm ướt đẫm nước mắt. Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng với bao suy nghĩ mà không sao tìm được lời giải đáp.

Trước kia anh yêu thương, cưng chiều tôi là thế thì giờ đây là cái bản mặt lạnh lùng, hờ hững, vô tâm. Anh thường xuyên giận dữ, cáu gắt với tôi từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Có lần cả một tuần anh chả thèm liên lạc, hỏi thăm tôi. Tôi vẫn ân cần như trước kia bởi mong anh sẽ quay trở lại thời gian mặn nồng hồi đầu mới yêu.

Thế nhưng tất cả đều vô nghĩa, càng ngày anh càng nóng nảy, khó tính khiến tôi cảm thấy ngột ngạt với tình yêu này. Tôi quyết hỏi thẳng anh cho rõ mọi chuyện. Ban đầu anh vẫn khẳng định là anh yêu tôi, thương tôi và không hề muốn mất tôi. Chính điều này khiến tôi càng suy nghĩ nhiều hơn về thái độ của anh.

Tôi dồn hỏi anh và muốn có câu trả lời thỏa đáng. Cuối cùng tôi được biết một điều khiến tôi quá sốc và hụt hẫng. Anh nói rằng vì thấy tôi anh mặc sành điệu, có công việc ổn định nên nghĩ gia đình tôi giàu có. Bởi từ lâu anh đã ấp ủ lấy được một cô vợ gia cảnh bề thế để đổi đời. Nhưng khi về thăm nhà anh mới phát hiện nhà tôi cũng chẳng khá giả gì hơn nhà anh. Nếu anh lấy tôi thì cả đời chẳng thể ngóc đầu lên được.

Ban đầu tôi cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn. Người đàn ông mà tôi yêu thương bao năm quá không như tôi nghĩ. Nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để trấn tĩnh bản thân, nhìn lại sự việc. Tôi mạnh mẽ đứng lên, đưa một cái nhìn sắc lạnh về phía người đàn ông ấy và rõ ràng từng chữ một “Chấm hết”.

Bước nhanh ra khỏi quán, tự mỉm cười và cảm thấy mình thật may mắn khi sớm phát hiện ra bản chất anh ta. Thời gian tới tôi sẽ không khỏi chông chênh, chới với, đau buồn vì chấm dứt một cuộc tình từng mặn nồng. Nhưng tôi tin rằng mình sẽ vượt qua để đón nhận một người đàn ông thực sự xứng đáng với mình.