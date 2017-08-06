Sốc khi biết lý do anh hờ hững sau lần về ra mắt nhà tôi

Tâm sự gia đình 06/08/2017 23:52

Tôi cứ tưởng mình tìm được tình yêu chân chính nhưng khi phát hiện ra sự thật mới vỡ lẽ rằng đàn ông cũng lắm kẻ ham giàu.

Tôi vốn là cô gái biết cách ăn mặc, trang điểm nên sau khi ra trường, có công việc ổn định tôi lại càng trông khá bắt mắt, quyến rũ. Bởi tôi hiểu rằng dù mình nghèo đến đâu mà ăn mặc xộc xệch, lôi thôi sẽ chẳng có ai thương hại, thậm chí là coi thường,… Có lẽ vì thế mà sau lần đầu gặp mặt anh trong buổi sinh nhật đứa bạn, anh đã khá ấn tượng với tôi. Anh chủ động liên lạc, hỏi thăm tôi ân cần. Anh quan tâm và chăm sóc tôi rất chu đáo. Bởi thế mà chúng tôi trao nhau tình cảm rất nhanh.

Khi có anh tôi cảm thấy thật hạnh phúc và hãnh diện bởi một người yêu tài giỏi, chững chạc. Đặc biệt là rất quan tâm, yêu thương tôi. Tôi cứ nghĩ rằng trong tương lai không xa chúng tôi sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Sốc khi biết lý do anh hờ hững sau lần về ra mắt nhà tôi - Ảnh 1
Tôi cứ nghĩ rằng trong tương lai không xa chúng tôi sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng nếu không có ngày hôm ấy thì có lẽ tôi vẫn sống trong sự mơ mộng về tình yêu và không thể hiểu bản chất thực sự con người anh,…

Yêu nhau được nửa năm tôi quyết định đưa anh về thăm nhà, nhân tiện cũng để cho anh biết rõ tình cảm của mình và xác định chọn anh làm chồng. Khi chưa về anh niềm nở, quan tâm, yêu thương tôi bao nhiêu thì sau ngày về ấy anh hoàn toàn thay đổi một cách chóng mặt.

Mọi sự hỏi thăm, quan tâm từ anh dường như không còn. Trái lại anh lạnh lùng, hờ hững và coi như tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh vậy. Chính sự thay đổi này khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên, bao nhiêu đêm ướt đẫm nước mắt. Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng với bao suy nghĩ mà không sao tìm được lời giải đáp.

Sốc khi biết lý do anh hờ hững sau lần về ra mắt nhà tôi - Ảnh 2
Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng với bao suy nghĩ mà không sao tìm được lời giải đáp - Ảnh minh họa: Internet

Trước kia anh yêu thương, cưng chiều tôi là thế thì giờ đây là cái bản mặt lạnh lùng, hờ hững, vô tâm. Anh thường xuyên giận dữ, cáu gắt với tôi từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Có lần cả một tuần anh chả thèm liên lạc, hỏi thăm tôi. Tôi vẫn ân cần như trước kia bởi mong anh sẽ quay trở lại thời gian mặn nồng hồi đầu mới yêu.

Thế nhưng tất cả đều vô nghĩa, càng ngày anh càng nóng nảy, khó tính khiến tôi cảm thấy ngột ngạt với tình yêu này. Tôi quyết hỏi thẳng anh cho rõ mọi chuyện. Ban đầu anh vẫn khẳng định là anh yêu tôi, thương tôi và không hề muốn mất tôi. Chính điều này khiến tôi càng suy nghĩ nhiều hơn về thái độ của anh.

Tôi dồn hỏi anh và muốn có câu trả lời thỏa đáng. Cuối cùng tôi được biết một điều khiến tôi quá sốc và hụt hẫng. Anh nói rằng vì thấy tôi anh mặc sành điệu, có công việc ổn định nên nghĩ gia đình tôi giàu có. Bởi từ lâu anh đã ấp ủ lấy được một cô vợ gia cảnh bề thế để đổi đời. Nhưng khi về thăm nhà anh mới phát hiện nhà tôi cũng chẳng khá giả gì hơn nhà anh. Nếu anh lấy tôi thì cả đời chẳng thể ngóc đầu lên được.

Ban đầu tôi cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn. Người đàn ông mà tôi yêu thương bao năm quá không như tôi nghĩ. Nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để trấn tĩnh bản thân, nhìn lại sự việc. Tôi mạnh mẽ đứng lên, đưa một cái nhìn sắc lạnh về phía người đàn ông ấy và rõ ràng từng chữ một “Chấm hết”.

Bước nhanh ra khỏi quán, tự mỉm cười và cảm thấy mình thật may mắn khi sớm phát hiện ra bản chất anh ta. Thời gian tới tôi sẽ không khỏi chông chênh, chới với, đau buồn vì chấm dứt một cuộc tình từng mặn nồng. Nhưng tôi tin rằng mình sẽ vượt qua để đón nhận một người đàn ông thực sự xứng đáng với mình.

Từ khóa:   con giáp may mắn phối đồ tập thể dục

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 0 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 0 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 7 giờ 0 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới