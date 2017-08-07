Dưới đây là những câu nói quen thuộc mà người đàn ông không chung thủy, thường “vô tình” nói với vợ mình.

Khi phát hiện ra chồng thường lén lút liên lạc với một cô gái nào đó và khi bạn dò hỏi thì chàng sẽ tỏ vẻ rất tỉnh trả lời rằng: “Cô ấy chỉ là bạn”. Nếu bạn hỏi kỹ hơn và tỏ ý muốn gặp gỡ cô gái ấy, chàng sẽ tỏ thái độ khó chịu và từ chối ngay lập tức. Đây là dấu hiệu chồng của bạn đang qua lại với một người phụ nữ khác, bạn nên bình tĩnh và ‘điều tra’ rõ ràng mối quan hệ mập mờ này.

“Sao em không tôn trọng quyền riêng tư của anh”

Bạn giả vờ cầm điện thoại của chàng, theo phản xạ của một người đàn ông ngoại tình, họ sẽ lập tức lấy lại ngay vì họ lo sợ bị phát hiện một bí mật nào đó. Để vợ không tỏ vẻ nghi ngờ, anh ta sẽ quay sang làm chủ thái độ của mình bằng câu nói: “Sao em không tôn trọng quyền riêng tư của anh”. Bạn hãy kiên nhẫn để tìm hiểu, đừng bị cảm xúc tức thời chi phối nhé - “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”.

“Anh quá mệt mỏi”

Tất cả những gì bạn làm anh ấy đều than thở và tỏ thái độ không vừa lòng với những điều đó. Mặc dù bạn đã cố gắng để hoàn thiện và không để sai sót nhưng chồng vẫn xoi mói, kiếm cớ để phàn nàn về bạn. Nếu chồng có dấu hiệu này, bạn nên cân nhắc thật kỹ, chắc chắn chồng bạn đang ngoại tình bên ngoài. Một khi đã lăng nhăng bên ngoài, thì vợ có hoàn hảo đến mấy họ vẫn cảm thấy không bằng với nhân tình. Vợ không hoàn hảo - đó chính là lí do hợp lý để đàn ông lấy cớ tìm đến người phụ nữ khác.

“Em đang giấu anh điều gì phải không?”

Chồng đang phản bội bạn, đó là một việc hoàn toàn sai, anh ta biết điều đó và luôn trong tình trạng lo lắng sợ bạn phát hiện. “Em đang giấu anh điều gì phải không” - Là câu hỏi dò mà đàn ông ngoại tình thường hỏi vợ của mình. Anh ta đang cố tính “đổ tội” lên đầu bạn như thế để xem bạn có dấu hiệu gì khả nghi hay không.

“Anh có thể tự giặt đồ của mình được mà”

Có thể bạn đang vui mừng vì được chồng quan tâm và anh ấy sẵn sàng chia sẻ bớt công việc với mình. Tại sao bạn không nghĩ, chồng đang sợ mình phát hiện ra những dấu hiệu bất thường trên áo quần của chàng? Mùi nước hoa lạ, dấu son môi, bao cao su, sợi tóc … Những dấu hiệu trên sẽ tố giác chồng bạn đang “qua lại” với một người phụ nữ khác.

“Anh về nhà muộn, do ở lại công ty giải quyết cho xong công việc”

Đó là lí do “vô cùng chính đáng” để chồng mượn cớ về nhà trễ. Nếu chồng bạn thường xuyên về nhà muộn vì lí do này thì bạn phải coi chừng. Bạn đừng “ngây thơ” quá khi đặt niềm tin tuyệt đối vào chồng mà không có chút gì đó nghi ngờ. Bạn thương chồng vì đang phải vất vả làm việc, nhưng thực tế thì anh ta đang vui vẻ, “hú hí” bên người phụ nữ khác.

“Cảm thấy không sống được với nhau nữa thì thôi”

Khi đã cặp bồ bên ngoài, đàn ông sẽ cảm thấy chán chường và mệt mỏi khi trở về nhà. Họ cảm thấy cuộc sống hôn nhân bế tắc và muốn được thoải mái đi theo nhân tình. Nếu chồng thường xuyên nói câu này, phụ nữ nên cẩn trọng, vì mối quan hệ của vợ chồng bạn đang ở mức báo động.