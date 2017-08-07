Những câu nói ‘cửa miệng’ của đàn ông khi ngoại tình, phụ nữ nhất định phải biết

Tâm sự gia đình 07/08/2017 07:09

Đàn ông khi ngoại tình sẽ luôn có cảm giác bất an vì nghĩ mình đang gây ra lỗi lầm với gia đình. 7 câu nói “cửa miệng” dưới đây sẽ tố giác anh ta.

Dưới đây là những câu nói quen thuộc mà người đàn ông không chung thủy, thường “vô tình” nói với vợ mình.

“Cô ấy chỉ là bạn”

Những câu nói ‘cửa miệng’ của đàn ông khi <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/ngoai-tinh.topic'>ngoại tình</a>, chị em phải biết
Đàn ông ngoại tình sẽ có những mối quan hệ vô cùng mập mờ - Ảnh minh họa: Internet

Khi phát hiện ra chồng thường lén lút liên lạc với một cô gái nào đó và khi bạn dò hỏi thì chàng sẽ tỏ vẻ rất tỉnh trả lời rằng: “Cô ấy chỉ là bạn”. Nếu bạn hỏi kỹ hơn và tỏ ý muốn gặp gỡ cô gái ấy, chàng sẽ tỏ thái độ khó chịu và từ chối ngay lập tức. Đây là dấu hiệu chồng của bạn đang qua lại với một người phụ nữ khác, bạn nên bình tĩnh và ‘điều tra’ rõ ràng mối quan hệ mập mờ này.

 “Sao em không tôn trọng quyền riêng tư của anh”

Bạn giả vờ cầm điện thoại của chàng, theo phản xạ của một người đàn ông ngoại tình, họ sẽ lập tức lấy lại ngay vì họ lo sợ bị phát hiện một bí mật nào đó. Để vợ không tỏ vẻ nghi ngờ, anh ta sẽ quay sang làm chủ thái độ của mình bằng câu nói: “Sao em không tôn trọng quyền riêng tư của anh”. Bạn hãy kiên nhẫn để tìm hiểu, đừng bị cảm xúc tức thời chi phối nhé - “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”.

“Anh quá mệt mỏi”

Những câu nói ‘cửa miệng’ của đàn ông khi ngoại tình, chị em phải biết
Một khi chồng đã ngoại tình, thì dù vợ có cố gắng hoàn hảo như thế nào cũng không bằng tình nhân của anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Tất cả những gì bạn làm anh ấy đều than thở và tỏ thái độ không vừa lòng với những điều đó. Mặc dù bạn đã cố gắng để hoàn thiện và không để sai sót nhưng chồng vẫn xoi mói, kiếm cớ để phàn nàn về bạn. Nếu chồng có dấu hiệu này, bạn nên cân nhắc thật kỹ, chắc chắn chồng bạn đang ngoại tình bên ngoài. Một khi đã lăng nhăng bên ngoài, thì vợ có hoàn hảo đến mấy họ vẫn cảm thấy không bằng với nhân tình. Vợ không hoàn hảo - đó chính là lí do hợp lý để đàn ông lấy cớ tìm đến người phụ nữ khác.

 “Em đang giấu anh điều gì phải không?”

Chồng đang phản bội bạn, đó là một việc hoàn toàn sai, anh ta biết điều đó và luôn trong tình trạng lo lắng sợ bạn phát hiện. “Em đang giấu anh điều gì phải không” - Là câu hỏi dò mà đàn ông ngoại tình thường hỏi vợ của mình. Anh ta đang cố tính “đổ tội” lên đầu bạn như thế để xem bạn có dấu hiệu gì khả nghi hay không.

 “Anh có thể tự giặt đồ của mình được mà”

Những câu nói ‘cửa miệng’ của đàn ông khi ngoại tình, chị em phải biết
Đàn ông ngoại tình luôn lo sợ vợ sẽ phát hiện ra những dấu vết bất thường trên áo quần của mình - Ảnh minh họa: Internet

Có thể bạn đang vui mừng vì được chồng quan tâm và anh ấy sẵn sàng chia sẻ bớt công việc với mình. Tại sao bạn không nghĩ, chồng đang sợ mình phát hiện ra những dấu hiệu bất thường trên áo quần của chàng? Mùi nước hoa lạ, dấu son môi, bao cao su, sợi tóc … Những dấu hiệu trên sẽ tố giác chồng bạn đang “qua lại” với một người phụ nữ khác.

 “Anh về nhà muộn, do ở lại công ty giải quyết cho xong công việc”

Đó là lí do “vô cùng chính đáng” để chồng mượn cớ về nhà trễ. Nếu chồng bạn thường xuyên về nhà muộn vì lí do này thì bạn phải coi chừng. Bạn đừng “ngây thơ” quá khi đặt niềm tin tuyệt đối vào chồng mà không có chút gì đó nghi ngờ. Bạn thương chồng vì đang phải vất vả làm việc, nhưng thực tế thì anh ta đang vui vẻ, “hú hí” bên người phụ nữ khác.

“Cảm thấy không sống được với nhau nữa thì thôi”

Khi đã cặp bồ bên ngoài, đàn ông sẽ cảm thấy chán chường và mệt mỏi khi trở về nhà. Họ cảm thấy cuộc sống hôn nhân bế tắc và muốn được thoải mái đi theo nhân tình. Nếu chồng thường xuyên nói câu này, phụ nữ nên cẩn trọng, vì mối quan hệ của vợ chồng bạn đang ở mức báo động.

Từ khóa:   vợ chồng ngoại tình đàn ông ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 59 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 59 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 59 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới