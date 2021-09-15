Ngay ngày cưới, chồng cũ bế đứa con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt chạy theo anh ta

Tâm sự gia đình 15/09/2021 04:02

Dù anh biết tôi là đàn bà từng ly hôn, còn có con nhưng vẫn bằng lòng ở cạnh tôi. Sau khi tìm hiểu nhau, chúng tôi quyết định trở thành vợ chồng.

Tôi từng có một đời chồng. Cuộc hôn nhân trước mang đến cho tôi nhiều tổn thương. Tôi sống với chồng cũ như sống trong địa ngục, không có hạnh phúc. Anh ta bỏ bê gia đình, ra ngoài cặp kè với nhân tình, còn về nhà dày vò vợ con.

Chịu đựng không được nữa, khi con được 2 tuổi thì tôi quyết định ly hôn chồng. Tôi quyết định lên thành phố để tìm việc kiếm tiền. Vì sợ con theo mình sẽ cực khổ nên tôi để con cho chồng cũ nuôi. Tôi mỗi tháng gửi tiền đều đặn về để nuôi con.

Ngay ngày cưới, chồng cũ bế đứa con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt chạy theo anh ta - Ảnh 1
Dù anh biết tôi là đàn bà từng ly hôn, còn có con nhưng vẫn bằng lòng ở cạnh tôi - Ảnh minh họa: Internet  

Sau những đau khổ dai dẳng, tôi tìm được người đàn ông thật lòng yêu thương mình. Dù anh biết tôi là đàn bà từng ly hôn, còn có con nhưng vẫn bằng lòng ở cạnh tôi. Sau khi tìm hiểu nhau, chúng tôi quyết định trở thành vợ chồng. Tôi nói với chồng sắp cưới rằng mình không muốn tổ chức đám cưới long trọng. Nhưng vì chồng tôi lần đầu lấy vợ nên nhà trai tổ chức khá đủ đầy.

Tôi có nói với chồng cũ mình tái giá, bảo anh đưa con lên ở với tôi vài hôm. Nhưng chồng cũ trở nên tức giận, nói tôi sống thiếu trách nhiệm với con, con chưa lớn đã đi lấy chồng khác.

Ngay ngày cưới, chồng cũ bế đứa con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt chạy theo anh ta - Ảnh 2
Ngay ngày tôi tổ chức đám cưới, chồng cũ bế con đến làm loạn - Ảnh minh họa: Internet  

Ngay ngày tôi tổ chức đám cưới, chồng cũ bế con đến làm loạn. Nhìn thấy tôi mặc váy cưới, chồng cũ chạy tới dúi con vào tay bắt tôi bế. Anh ta còn nói thầm với tôi là con đang sốt cao. Anh ta nói mấy năm nay con đã không được mẹ chăm sóc, giờ sốt cao như thế nên rất đòi mẹ. Anh ta còn nói nếu tôi còn tình người thì đưa con đến viện cùng anh ta.

Con tôi đúng là đang sốt rất cao, tôi lo lắng vô cùng. Họ hàng tôi thấy thế thì nói để họ chăm sóc con cho, tôi phải làm lễ cưới trước đã. Nhưng chồng cũ nhất quyết không buông tha, cứ bắt tôi bế con, một mực nói con đòi mẹ nên ốm. Tôi đành nhìn sang cầu xin chồng sắp cưới. Tôi thật sự không thể yên lòng nhìn con cứ sốt thế này mà mình làm lễ cưới với chồng mới được.

Ngay ngày cưới, chồng cũ bế đứa con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt chạy theo anh ta - Ảnh 3
Tôi thật sự không thể yên lòng nhìn con cứ sốt thế này mà mình làm lễ cưới với chồng mới được - Ảnh minh họa: Internet 

Sau khi đưa con vào viện, dù tôi đã nhắn tin xin lỗi chồng sắp cưới nhưng anh vẫn không trả lời. Tôi đành ôm nỗi khổ bị chồng cũ phá đám cưới, không thể nói được gì khác. Sau đó, chồng sắp cưới nói sẽ suy nghĩ lại chuyện của chúng tôi. Anh cảm thấy mình và gia đình không được tôn trọng. Anh thấy tổn thương. Giờ tôi phải làm sao đây?

Vừa về nhà, thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi gượng gạo rời khỏi nhà không nói một lời

Vừa về nhà, thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi gượng gạo rời khỏi nhà không nói một lời

Tôi thong thả đi vào mở cửa thì chết đứng ngay trước chuyện bất ngờ xảy ra trong phòng khách. Một cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngỡ ngàng.

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Từ khóa:   tổ chức đám cưới chồng cũ chồng sắp cưới

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