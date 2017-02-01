Muốn thành công và hạnh phúc nhất khi 30, nhất định phải làm được điều này mỗi ngày!

Tâm sự gia đình 01/02/2017 17:28

Nếu bạn muốn thành công và có cuộc sống hạnh phúc khi 30, hãy thực hiện những điều này khi bạn 20!

1. Hãy dũng cảm hơn mỗi ngày

Muốn thành công và hạnh phúc nhất khi 30, nhất định phải làm được điều này mỗi ngày! - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Ai cũng có những nỗi sợ hãi, là con người ai cũng thế. Nhưng sợ hãi sẽ ngăn chúng ta thành công. Nếu bạn muốn thành công khi 30, hãy xác định những sợ hãi trong công việc và cuộc sống của mình và cố gắng khắc phục nó. Dù có khó khăn thế nào, cũng hãy cố gắng dũng cảm hơn mọi ngày để đối mặt với nó nhé!

2. Chấp nhận mọi điều của chính mình

Đừng chê trách hay đánh giá thấp bản thân. Bạn là điều ý nghĩa nhất với chính bản thân mình, hãy nghĩ như thế. Nhiều người vẫn chỉ nhìn vào những điều bản thân không có hay những nhược điểm của chính mình. Nhưng đây chỉ là vấn đề ở cách nhìn của mỗi người. Sự yếu đuối của chính bạn luôn có thể trở thành sức mạnh lớn nhất mà bạn có. Tất cả đều phụ thuộc vào cách nhìn nhận của bạn mà thôi

3. Mạo hiểm một chút để có được điều xứng đáng hơn

Sau khi 30, khi bạn đã dần ổn định, sẽ khó khăn hơn với điều này. Hãy mạo hiểm khi bạn vẫn còn có thể, nó sẽ đem đến những điều không ngờ đấy!

4. Đừng làm 2 việc cùng một lúc

Tôi đã luôn đẩy mình vào nhiều hơn hai hướng đi trong cuộc sống. Lúc tôi tập trung hết vào một điều quan trọng duy nhất thì những thời cơ thành công lại nhiều hơn hết. Hãy tập trung vào điều mà bạn cho là có khả năng nhất, đừng lan man sẽ chẳng được gì đâu.

5. Làm những điều khác với bạn ngày hôm qua mỗi ngày

Bạn càng làm những điều bạn chưa từng làm trước đó thì càng nhận ra nhiều thứ bạn có thể làm được. Bất cứ điều mới mẻ nào cũng thay đổi bạn và khiến bạn nhận ra nhiều điều ở chính mình. Hãy thử làm những việc mà người thành công hay làm và dần dần thành công cũng sẽ mỉm cười với bạn

6. Đừng ganh tị

Nếu bạn thấy một ai đã rất cố gắng và thành công, hãy vui cho họ. Và họ cũng sẽ cho bạn nhiều điều khi bạn thể hiện điều này. Họ sẽ chỉ bạn cách làm sao để có thể thành công. Và điều bạn làm là hãy làm như họ nhưng theo một cách thật riêng biệt của bạn

7. Hãy tạo những thói quen vui vẻ nho nhỏ

Muốn thành công và hạnh phúc nhất khi 30, nhất định phải làm được điều này mỗi ngày! - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Chúng ta luôn biết những thói quen tốt luôn có thể tạo dựng những thành công sau này. Nhưng đáng tiếc là phần lớn mọi người quá lười biếng để tạo dựng những thói quen tốt. Bí quyết để thành công là sự tích góp những thói quen nho nhỏ mỗi ngày.

8. Nói chuyện với những người lớn tuổi hơn

Tâm tình cùng người lớn tuổi hơn sẽ giúp ta nhận ra nhiều điều mà ta chưa đủ hiểu. Ta sẽ thấy những hối tiếc hay bài học mà họ đã tự trải nghiệm. Những gì phải trả giá bằng sự trải nghiệm, kinh nghiệm sống luôn rất quý giá. Đó sẽ là những lời khuyên hay những lời răn đe mà chúng ta phải học hỏi để cuộc sống của chính mình có thể tốt hơn.

9. Có một người chỉ dẫn

Hãy tìm một người có thể luôn ở sau lưng bạn, chỉ dẫn bạn con đường đúng đắn. Cũng không nhất thiết đây phải là một người hướng dẫn chuyên nghiệp. Đó có thể là thành viên trong gia đình, người đã thành công. Cũng có thể là những anh chị bạn bè, chỉ cần bạn tin tưởng vào khả năng của họ.

10. Biết chi tiêu hợp lý

Đừng có nhiều khoản nợ vào những năm 20 tuổi. Đó sẽ là điều tồi tệ nếu bạn muốn thành công. Hãy trả những khoản nợ đó và học cách quản lý chi tiêu hiệu quả hơn. Tiết kiệm và xài tiền thông minh vẫn sẽ giúp bạn có một tuổi trẻ đẹp đẽ và ý nghĩa hơn.

Nguồn: Lifehack

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