Đập cửa liên tục mà vợ không ra mở, tôi gọi người phá cửa rồi chết điếng với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự gia đình 10/09/2021 04:33

Đến một lần tôi đi công tác về, xin nghỉ một hôm để về sớm với vợ hâm nóng tình cảm. Nhưng lúc đó đã là 8 giờ sáng nhưng vợ vẫn khóa cửa trong.

Tôi và vợ lấy nhau được 4 năm. Chúng tôi đều đi làm xa nhà nên gửi con trai về quê để ông bà chăm sóc.

Công việc của tôi yêu cầu phải thường xuyên đi công tác. Có những tháng tôi chỉ về nhà được vài ngày, vì thế mà vợ chồng thường phải xa nhau. Vợ tôi vắng chồng thì dễ buồn, vài lần cô ấy có ý muốn tôi đổi công việc để có nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng tôi thấy công việc đang phát triển tốt nên không muốn thay đổi.

Đập cửa liên tục mà vợ không ra mở, tôi gọi người phá cửa rồi chết điếng với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Tôi thấy may mắn quá, cuối cùng công sức vợ tôi bỏ ra cũng được đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet 

Khác với tôi đi làm công ăn lương, vợ tôi hùn hạp làm ăn với bạn bè, mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ. Thấy vợ ngày càng làm ăn phát đạt, tôi cũng mừng. Cửa hàng của vợ tôi mở cửa chưa đầy một năm mà đã có lợi nhuận khấm khá. Tôi thấy may mắn quá, cuối cùng công sức vợ tôi bỏ ra cũng được đền đáp xứng đáng.

Đến một hôm tôi đi công tác về, xin nghỉ một hôm để về sớm với vợ hâm nóng tình cảm. Nhưng lúc đó đã là 8 giờ sáng nhưng vợ vẫn khóa cửa trong. Tôi thấy lạ vì thường ngày vào giờ này thì vợ tôi đã ra cửa hàng. Tôi gọi điện vợ cũng không bắt máy. Tôi sợ vợ gặp chuyện gì nên đập cửa liên tục. 30 phút sau tôi càng sốt ruột hơn, vội chạy đi tìm người phá cửa.

Đập cửa liên tục mà vợ không ra mở, tôi gọi người phá cửa rồi chết điếng với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2
Khi cửa được mở ra, tôi chết điếng với cảnh tượng trước mắt - Ảnh minh họa: Internet 

Khi cửa được mở ra, tôi chết điếng với cảnh tượng trước mắt. Trong phòng khách đầy chai bia lăn trên sàn, trên bàn vẫn còn mâm cơm chưa được dọn. Tôi đi tới phòng ngủ thì tá hỏa thấy vợ đang ngủ cùng cậu bạn thân. Cả hai không có mảnh vai che thân nằm quấn vào nhau.

Tôi nổi nóng lao vào đánh người đàn ông kia. Vợ tôi hoảng hồn hỏi tôi sao lại về vào giờ này. Cô ấy còn nói rằng vì công ty kiếm được hợp đồng lớn nên cả hai ăn mừng vào tối qua. Vì uống say quá nên mới làm nên chuyện phản bội chồng.

Đập cửa liên tục mà vợ không ra mở, tôi gọi người phá cửa rồi chết điếng với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 3
Vợ tôi khóc lóc quỳ gối xin chồng tha lỗi - Ảnh minh họa: Internet 

Tôi quá thất vọng và đau lòng, tiếp tục lao vào đánh người bạn kia của vợ. Nhưng vợ tôi đã ôm lấy tôi để anh ta chạy ra ngoài. Tôi bất mãn viết đơn ly hôn. Vợ tôi khóc lóc quỳ gối xin chồng tha lỗi. Cô ấy thề thốt sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi nữa.

Giờ tôi phải làm sao đây?

Từ khóa:   phản bội chồng viết đơn ly hôn chuyện hôn nhân

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