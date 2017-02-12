Đàn bà từng ly hôn đang đau khổ hay bất hạnh đừng bỏ qua bài viết này!

Tâm sự gia đình 12/02/2017 18:53

Để vượt qua khoảng thời gian này quả thực rất khó khăn. Sau đây là những lời khuyên dành cho phụ nữ sau ly hôn để có thể thoát khỏi những đau lòng hay muộn phiền

Một cuộc ly hôn êm đẹp là thế nào?

Nhiều người nghĩ rằng điều này sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra.

Nhưng thật sự thì nhiều người trong chúng ta đã ly hôn. Bạn học cách sống cùng những gì bạn đã trải nghiệm trong hôn nhân. Đôi khi, sự lựa chọn ly hôn là cảm tính nhưng lắm lúc cũng không hẳn là vậy. Song, tất cả cũng là vì đã không còn có thể tiếp tục cùng nhau nên đành dừng lại.

Và có vì lý do gì, thì sau ly hôn, phụ nữ cũng khó khăn để quay về cuộc sống bình thường. Đau lòng có, bất hạnh cũng chẳng thiếu xót xa. Để vượt qua khoảng thời gian này quả thực rất khó khăn. Sau đây là những lời khuyên dành cho phụ nữ sau ly hôn để có thể thoát khỏi những đau lòng hay muộn phiền:

1. Hãy tìm những lời độngt? viên tích cực

Đàn bà từng ly hôn đang đau khổ hay bất hạnh đừng bỏ qua bài viết này! - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Đây là khoảng thời gian phụ nữ hay tự ghìm mình trong quá khứ, với những mất mát hay xót xa. Ly hôn luôn để lại trong họ những vết thương khó mà lành được. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, hãy cố gắng tìm đến với gia đình, bạn bè để họ có thể cho bạn lời khuyên, động viên bạn vượt qua lúc khó khăn này. Nếu đến mức phải tìm đến chuyên gia tư vấn, cũng đừng ngần ngại. Họ sẽ luôn cho bạn những lời khuyên, những sự thấu hiểu mà bạn cần có. Chỉ là, bạn nên biết rằng mình cần sự giúp đỡ và sự giúp đỡ từ mọi người. Đừng cố gắng một mình vượt qua khi không đủ sức.

2. Hãy tìm sự giúp đỡ từ những người bạn không nói xấu chồng cũ của bạn.

Sau cuộc hôn nhân thứ hai, nhiều người thường nói với tôi rằng  “Tôi thật không hiểu sao bạn lại cưới anh ta”. Tôi hiểu một hướng rằng họ đang cố tiếp cho tôi thêm sức mạnh để đưa ra quyết định khó khăn. Nhưng tôi đã từng yêu anh ấy. Chúng tôi không có con, nhưng anh ấy đã từng là một phần rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Dù thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng là một phần đã qua trong cuộc sống của tôi.

Hãy tìm một người đàn ông có thể là chỗ dựa cho bạn, lắng nghe cả những lúc bạn khóc hay tức giận. Họ sẽ không gạt bỏ đi những gì là của bạn, cả những quyết định quan trọng trong cuộc sống của bạn. Và hãy chọn người có thể là cha của con bạn nữa.

3. Hãy cho mình một khoảng lặng

Đàn bà từng ly hôn đang đau khổ hay bất hạnh đừng bỏ qua bài viết này! - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Phụ nữ lấy chồng thường ràng buộc bởi nhiều thứ, trách nhiệm, nghĩa vụ, chồng con... Phụ nữ có gia đình hầu như dành hết thảy nghĩ suy, buồn phiền và hạnh phúc gửi trọn vào chồng con. Và một khi ly hôn, họ như mất đi một phần cuộc sống cũng vì vậy. Ly hôn khiến phụ nữ như mất đi một chỗ dựa. Vì vậy, sau khi đã ly hôn, hãy cho mình một khoảng lặng. Chính là lúc tìm lại chính mình khi chưa có gia đình. Bạn thích điều gì, đam mê gì, đã từng mong muốn gì, hãy thử nghĩ lại. Đi cà phê với bạn bè, theo học một khóa học bạn yêu thích. Thậm chí bạn có thể dành vài ngày nghỉ để có một chuyến du lịch cho riêng mình. Đừng dồn mình vào khuôn khổ cuộc sống như khi vẫn còn chồng ở bên, bạn sẽ khó mà thoát khỏi cảm giác đau lòng sau ly hôn.

4. Nhận ra và chấp nhận bạn đã học được nhiều từ vấp ngã ngày và luôn có thể thay đổi để tốt hơn.

Hôn nhân là một sự thất bại. Chẳng dễ dàng tí nào. Nó có thể mang đến nỗi đau âm ỉ trong cả một thời gian dài.

Nhưng nếu bạn có thể học được từ thất bại này, bạn sẽ mạnh mẽ và kiên cường hơn rất nhiều. Tất cả những cảm xúc, thương tổn mà bạn có được sau khi ly hôn luôn đáng được trân trọng dù có thế nào đi chăng nữa. Nhưng hãy cố gắng vượt qua tất cả, đó là cảm xúc, là những trải nghiệm quý giá của bạn.

Ly hôn sẽ không có đủ sức để định nghĩa bạn thế nào, trừ khi bạn chấp nhận điều đó.

Nguồn: Familyshare

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