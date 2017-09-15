'Chồng ơi! Vì vợ già vợ xấu mà vợ phải đi chết sao?'

Tâm sự gia đình 15/09/2017 17:11

Hôn nhân đáng sợ nhất chính là khi hai người ở với nhau mà không có tình yêu, mọi lời lẽ đều giống như những nhát dao sắc bén cứa thẳng vào tim.

Tôi và chồng kết hôn được 10 năm và có hai đứa con gái. Tôi thừa nhận ngoại hình của tôi có thay đổi so với trước đây, và tôi cũng không còn trẻ trung, xinh đẹp như ngày trước nữa. Nhưng tất cả đều là do sinh con, chăm lo cho cả gia đình nên mới vậy. Hơn nữa tôi cũng không xấu đến mức không thể gặp ai. Tôi chỉ không còn trẻ và xinh đẹp mà thôi.

Sống với nhau lâu ngày, chồng ngày càng tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi. Tôi cũng hiểu rằng cả hai đều đã có tuổi nên cố gắng nhường nhịn nhau. Nhưng có một sự việc xảy ra khiến tôi vô cùng tức giận. Hôm đó tôi hẹn bạn đi ăn. Bạn tôi đưa em gái đi cùng. Cô ấy chỉ khoảng 20 tuổi, vô cùng xinh đẹp. Lúc dùng bữa tôi thấy chồng lấy điện thoại ra chụp hình. Tôi cho rằng chồng chụp hình cả gia đình. Sau đó tôi đưa con về nhà, chồng tôi không về cùng mà đến nhà bạn chơi.

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Nếu không vì hai đứa con thì có lẽ anh ta sẽ chẳng bao giờ về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Về đến nhà tôi ngồi nghỉ một chút rồi lên Facebook. Không ngờ chồng tôi đăng hình vừa nãy chúng tôi đi ăn trên trang cá nhân của mình. Tôi phát hiện ra rằng trong những bức hình đó tất cả mọi người đều có mặt … trừ tôi. Đến bức hình của của cô em đứa bạn, chồng tôi dành cho cô một lời bình luận đầy ẩn ý “níu giữ thời gian lâu nhất”. Khi đó tôi vô cùng khó chịu, cảm giác đó không thể diễn đạt thành lời. Người phụ nữ vất vả sớm hôm vì gia đình, vì con cái nhưng đổi lại chính là sự ghét bỏ của chồng.

Tôi nhắn tin hỏi anh đăng những tấm hình đó có ý gì và yêu cầu anh xóa bỏ. Anh ta nói rằng tôi có suy nghĩ đen tối và hiểu sai ý anh ta. Anh chỉ đăng hình đồ ăn như một bữa ăn bình thường. Tôi hỏi cô gái kia cũng là đồ ăn sao thì anh nói tôi bị thần kinh. Kể từ khi kết hôn đến bây giờ, anh ấy chưa một lần đăng hình tôi lên trang cá nhân của mình, đến hình cưới cũng chưa một lần được đăng lên, tôi không biết anh có suy nghĩ gì nữa.

Tôi hỏi tại sao mỗi lần đưa hình hai đứa con lên mà không có tôi? Có phải vì anh ta chê tôi xấu không thì anh trả lời: “Xấu hay không xấu, cô không biết hay sao? Lẽ nào tôi phải nói thẳng ra hay sao?”. Tôi thừa nhận tôi không còn trẻ, không còn xinh đẹp, không thể nào so sánh với những cô gái mười chín đôi mươi được. Anh ta xấu hổ không giới thiệu tôi với bạn bè nhưng tôi như vậy cũng là do sinh con, vì lo cho cái gia đình này. Lấy nhau 10 năm, mỗi tháng tiền lương không đến 10 triệu của anh ấy làm sao đủ để chi tiêu cho gia đình, tôi không chê anh ta thì thôi vậy mà ngược trở lại anh ấy chê tôi. Tôi mới nhắn vậy anh ta đã trả lời: “Tôi thật đáng đời khi lấy phải người vợ xấu như cô, nếu như không vì hai đứa con thì cô hãy chết đi, ở đó mà nói xứng với tôi. Tôi không muốn nói chuyện với người phụ nữ thần kinh, đừng nhắn tin cho tôi nữa”.

'Chồng ơi! Vì vợ già vợ xấu mà vợ phải đi chết sao?' - Ảnh 2
Cả đời hy sinh cho gia đình và con cái, nhưng điều mà người phụ nữ nhận được đó chính là sự ghẻ lạnh của người chồng - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân đáng sợ nhất chính là khi hai người ở với nhau mà không có tình yêu mọi lời lẽ đều giống như những nhát dao sắc bén cứa thẳng vào tim. Mặc dù hai người sống với nhau lâu rồi không còn để ý gì đến chuyện yêu đương nhưng lẽ nào lại không thể đối xử với nhau như người thân sao? Đối xử tốt với người khác thì người khác sẽ tốt lại với mình, hy vọng rằng trong cuộc sống này tất cả mọi người đều dùng sự ôn hòa, lương thiện của mình đối xử với những người bên cạnh. Đừng để lời nói lúc giận giết chết hạnh phúc gia đình.

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