Chồng chê: ‘Năm nay không liệu mà giảm béo đi thì tôi không cho đi chúc tết cùng đâu’, vợ tỉnh bơ đáp một câu khiến chồng tái mặt

Tâm sự gia đình 03/11/2023 11:02

Đàn ông bất kì ai cũng ham vui, anh không thể nào từ chối nổi những cô nàng đó. Càng ngày, anh càng chán nản cơ thể sồ sề của bà vợ hai con của mình. Anh bắt đầu để ý đến những cô gái trẻ vây quanh.

Không phải người đàn ông nào cũng biết cách trân trọng người phụ nữ của mình. Tình cảm của con người chính là thứ khiến con người khó có thể kiểm soát nhất. Anh cũng từng là một người đàn ông vô cùng yêu thương vợ con của mình cho đến ngày chị, người vợ của anh chẳng còn được đẹp, chẳng còn được mặn mà như trước.

Đúng thời điểm đó, công việc của anh lại đang phát triển hơn, anh được thăng chức đồng nghĩa với việc càng có nhiều mối quan tâm bên ngoài. Trong khi đó, vợ  thì xấu đi trông thấy, những cô sinh viên trẻ lại ở bên cạnh anh, sẵn sàng chấp nhận làm người thứ 3 mà không cần danh phận. 

Dĩ nhiên, đàn ông bất kì ai cũng ham vui, anh không thể nào từ chối nổi những cô nàng đó. Càng ngày, anh càng chán nản cơ thể sồ sề của bà vợ hai con của mình. Anh bắt đầu để ý đến những cô gái trẻ vây quanh.

Hôm đó, nhìn cơ thể vợ trong lớp áo phao dày anh buông lời châm chọc để vợ mình có thể thay đổi. Anh liền chê bai:

- Năm nay không liệu mà giảm béo đi thì tôi không cho đi chúc tết cùng đâu. - vợ anh liền tỉnh bơ đáp lại:

- Anh nghĩ em cần phải đi chúc tết với anh mới được à? – anh nhìn vợ bằng ánh mắt lạ lẫm:

- Thế em không định đi chúc tết cùng anh sao? – vợ anh cười chua chát:

- Anh có còn vui vẻ khi đi chúc tết cùng em đâu. Nếu muốn em đi cùng anh thì ít nhất anh cũng không được buồn phiền, không được chán nản như vậy thì mới được.

- Anh...

- Em biết, em đã xấu xí đi nhiều, cơ thể em chẳng còn được đẹp mĩ miều như ngày trước. Nhưng anh thử xem, em đã sinh cho anh hai đứa con khôn lớn, hai đứa con vô cùng kháu khỉnh, ngoan ngoãn còn gì.

Chồng chê: ‘Năm nay không liệu mà giảm béo đi thì tôi không cho đi chúc tết cùng đâu’, vợ tỉnh bơ đáp một câu khiến chồng tái mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Anh, anh... – vợ anh nói tiếp:

- Em không còn trẻ trung, chẳng còn xinh đẹp. Nhưng em là vợ anh, em vẫn là người phụ nữ chu toàn cả hai gia đình bên nội lẫn bên ngoại. Em không trách anh thay đổi, bởi vì em không giữ gìn được thanh xuân của mình. Chỉ mong anh hãy nhớ đã từng có một người vợ, một người phụ nữ sẵn sàng ở bên cạnh anh những ngày anh khó khăn nhất để anh có ngày hôm nay.

- Anh xin lỗi em. Anh thật sự xin lỗi.

- Anh có thể chê em, nhưng vẫn có những người đàn ông sẵn sàng chờ đợi em đó.

- Anh Hòa lại tìm em sao?

- Em vừa gặp anh ấy hôm trước, anh ấy vừa ở nước ngoài trở về.

- Anh ý chưa lấy vợ là vì em sao?

- Anh có tin điều đó không?

- Anh không biết nữa.

- Thôi đừng nghĩ nữa. Em cũng nói rõ với anh ấy rồi. Giờ em đã có một gia đình vô cùng hạnh phúc, cũng mong anh ấy sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

- Anh cảm ơn em, cảm ơn em vì đã trở thành vợ của anh.

- Em sẽ giảm béo, nhưng không phải vì anh mà vì chính bản thân em.

- Anh hiểu rồi. Tết năm nay cả nhà mình vẫn cùng nhau đi chúc tết vợ nhé.

- Em phải xem thái độ của anh thế nào đã.

Anh cười ôm chặt lấy cô vợ béo múp míp của mình. Hạnh phúc của anh chính là có một gia đình êm ấm. Đàn ông thường quá tham lam khi yêu cầu vợ mình, đòi hỏi ở người phụ nữ những thứ bản thân muốn mà không quan tâm rằng vợ mình đang nghĩ những gì, muốn những gì. Cũng vì thế, anh tự nhận ra được lỗi sai của mình. Hi vọng, bài viết này có thể giúp cho những người đàn ông thêm một phần nào đó hiểu về những vất vả mà vợ mình phải chịu đựng, cố gắng vì gia đình nhỏ của mình.

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