Chia sẻ yêu thương cùng dịch vụ cưới cao cấp tại Áo cưới Kim Tuyến

Tâm sự gia đình 21/04/2016 10:08

Ngày nay, tìm được địa chỉ cung cấp dịch vụ cưới hỏi, chụp ảnh, thuê áo cưới, trang điểm…vừa đảm bảo tính nghệ thuật vừa tiết kiệm chi phí quả thật là điều khá khó khăn đối với hầu hết các đôi bạn trẻ. Tuy nhiên, với những dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất, Áo cưới Kim Tuyến tự hào là địa chỉ đáng tin cậy để bạn gửi trọn niềm tin trong suốt quá trình ghi lại dấu ấn đẹp nhất cho ngày hạnh phúc của mình.

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Áo cưới Kim Tuyến tọa lạc tại số 80A Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. Khác hẵn với khung cảnh xô bồ, nhộn nhịp của đường phố xung quanh, quý khách hàng sẽ cảm nhận được sự ấm cúng và gần gũi khi vừa đặt chân đến đây lựa chọn sản phẩm. 

Ở đây, bạn sẽ được trải nghiệm các dịch vụ cưới hỏi chất lượng cao như sau:

Dịch vụ chụp ảnh cưới

Với niềm đam mê ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc sống, Áo cưới Kim Tuyến sẽ mang lại cho các bạn trẻ buổi chụp hình cưới ngọt ngào, độc đáo, đầy phong cách và phóng khoáng dù thực hiện giữa thiên nhiên tươi đẹp hay trong salon sang trọng. 

Với đội ngũ nhiếp ảnh gia giàu kinh nghiệm, các pô ảnh của bạn sẽ hoàn toàn đẹp tự nhiên, sống động mà không hề gò bó dù ở bất cứ không gian nào.

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Chia sẻ yêu thương cùng dịch vụ cưới cao cấp tại Áo cưới Kim Tuyến - Ảnh 3

Dịch vụ cho thuê và bán áo cưới

Áo cưới Kim Tuyến có đường nét thiết kế rất độc đáo. Mỗi mẫu áo cưới là sản phẩm của cả một quá trình sáng tạo, chăm chút từ khâu chọn vải cho đến từng đường kim mũi chỉ, đính hạt cườm, pha lê… với mong muốn đem đến sự sang trọng, lộng lẫy nhất cho các cô dâu trong ngày trọng đại nhất đời mình.

Chia sẻ yêu thương cùng dịch vụ cưới cao cấp tại Áo cưới Kim Tuyến - Ảnh 4

Ngoài những bộ áo cưới được đặt may theo thiết kế riêng, khi đến thuê áo cưới tại Kim Tuyến, các cô dâu sẽ được lựa chọn các mẫu áo theo xu hướng thời trang cưới hiện tại với những mức giá phải chăng.

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Dịch vụ trang điểm

Đến với Áo cưới Kim Tuyến, bạn vẫn là bạn nhưng sẽ đẹp hơn rất nhiều bởi gu thẩm mỹ và phong cách trang điểm phù hợp với từng khuôn mặt mà các chuyên gia trang điểm mang lại. Chắc chắn, các cô dâu sẽ trở nên xinh lung linh hơn trong ngày cưới.

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Dịch vụ đào tạo trang điểm

Hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trang điểm, chuyên gia trang điểm Kim Tuyến đã trở thành cái tên không hề xa lạ trong làng giải trí, thời trang và làm đẹp tại TP.HCM. 

Từ những cọ xát, kinh nghiệm thực tế trong các chương trình lớn như: Giọng ca vàng Asean TP.HCM ( 2000 – 2013), Người dẫn chương trình truyền hình 2012, Tiếng ca học đường 2000 - 2013, tư vấn làm đẹp cho thời trang cuộc sống trên HTV7, phong cách trang điểm trên VTV9… chuyên gia Kim Tuyến còn là một người thầy dạy trang điểm nhiệt thành.

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Các khóa đào tạo dạy trang điểm thường xuyên được mở từ cơ bản, nâng cao cho đến chuyên nghiệp với mong muốn truyền đạt lại những kinh nghiệm cho các bạn trẻ đi sau có cùng niềm đam mê và ước mơ trở thành chuyênt? viên trang điểm chuyên nghiệp.

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Đặc biệt, học phí tại trung tâm dạy trang điểm Áo cưới Kim Tuyến đã bao gồm tất cả phí đào tạo, trung tâm không thu thêm bất kì phí phụ nào khác. 

Khóa học chỉ kết thúc khi nào học viên nắm vững kiến thức, kỹ năng và có thể vững tin bước vào sự nghiệp mà mình theo đuổi, đó là tâm huyết của người thầy, người chị - chuyên gia trang điểm Kim Tuyến mong muốn.

Với những ưu điểm vượt trội như vậy, tôi tin rằng bạn sẽ thực sự hài lòng khi đến với Áo cưới Kim Tuyến.

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Mọi chi tiết xin liên hệ:

Áo cưới Kim Tuyến

Số 80A Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh  

Điện thoại: 0918 63 63 65 - 083 8444 355

Email: kimtuyenbridal@gmail.com 

Website: http://aocuoikimtuyen.vn/

 

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