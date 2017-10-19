6 câu nói gây tổn thương gấp nhiều lần hai từ 'ly hôn' của đàn ông, hy vọng bạn chưa từng phải nghe

Với một người lạ mặt chúng ta còn biết cách làm thế nào để tôn trọng đối phương, thế thì vì sao giữa vợ chồng lại không thể làm được điều đó? Đừng bao giờ nói rằng vì tức giận mà mất đi lý trí. Nói thật lòng, đàn ông có thể lựa chọn không yêu chứ đừng bao giờ làm tổn thương người phụ nữ của mình bằng câu nói: "Cô cút đi đâu thì cút, tôi không rảnh để để ý đến cô".

Người làm đau trái tim ta nhất chỉ có thể là người ta đã từng yêu sâu sắc. Khi người đàn ông nói ra 6 câu còn đau đớn hơn hai từ “ly hôn” này, bạn có lựa chọn nhẫn nhịn không? Cuộc đời chỉ có một, không việc gì chỉ vì một người mà khiến cuộc sống của bạn ngày càng thê thảm.

Cho dù tình cảm có thay đổi nhưng chồng không thể dùng câu nói này để làm tổn thương vợ. Hãy nhớ lại một chút, khi cầu hôn bạn anh ấy đã nói những gì? Là ai khi theo đuổi bạn đã phải dùng đủ mọi cách làm bạn vui? Vậy mà ngày hôm nay thì sao? Không phải người yêu thì bắt buộc phải là kẻ thù của nhau sao? Vết thương trên da thịt có thể lành lại được nhưng vết thương lòng thì sẽ mãi mãi không bao giờ lành được. Không yêu thì nói không yêu nữa, đừng bao giờ làm tổn thương người phụ nữ mà bạn đã từng yêu sâu sắc.

'Ngoài ăn ra còn biết làm cái gì nữa?'

Nói thật lòng, nếu bạn là người phụ nữ chỉ biết chăm lo cho gia đình mà không có công việc ổn định, anh ta không động viên bạn thì thôi còn đứng bên cạnh nói bạn một câu như thế thì đau lòng biết bao. Người đàn ông như vậy có còn yêu bạn nữa không? Lẽ nào bạn không nhận ra sao?

'Chuyện của tôi không đến lượt cô quan tâm'

Cái gì gọi là “chuyện của tôi”? Điều này chứng tỏ bạn là bạn còn anh ấy là anh ấy. Trong mắt anh ta, hôn nhân của hai người không đáng là gì hết. Khi anh ta đã không còn xem bạn là vợ nữa vậy thì vì sao bạn vẫn còn xem anh ta là chồng? Sự đau khổ và chịu đựng của bạn chỉ đem lại sự coi thường từ phía anh ta mà thôi.

'Tránh xa tôi ra, nhìn thấy cô tôi thấy phiền lắm'

Khi anh ta theo đuổi bạn thì như thế nào mà giờ đây anh ta lại nói vậy. Bạn chỉ muốn quan tâm đến anh ta một chút nhưng đổi lại là câu nói ác ý đó. Nói thẳng ra là anh ta không còn tình cảm gì với bạn nữa. Có thể giờ đây với anh ta bạn còn không bằng một người qua đường lạ mặt nữa.

'Bao nhiêu người chết rồi mà sao chưa thấy cô chết?'

Nếu như thời gian quay lại, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ lựa chọn người đàn ông này. Khi bạn không khỏe, lẽ ra anh ta phải cho bạn sự quan tâm, yêu thương nhất. Nhưng ngược lại anh ta lại dành cho bạn câu nói tổn thương ấy.

Nói thực lòng, mặc dù đã lựa chọn bắt đầu, cho dù chỉ là một ngày làm vợ chồng cũng nên giữ cho nhau một khoảng hồi ức tốt đẹp. Đừng bao giờ dùng những lời tổn thương này để nói với người phụ nữ mà mình đã từng yêu.