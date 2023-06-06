Vì sao nhiều chị em không chảy máu trong lần đầu 'ân ái'?

Tâm sự 06/06/2023 13:05

Nhiều trường hợp trong lần đầu 'quan hệ' không thấy xuất hiện máu, có thể là do những nguyên nhân dưới đây.

Trinh tiết phụ nữ vốn là một khái niệm do xã hội tạo nên, hoàn toàn không có trong thuật ngữ y khoa. Do vậy, quan niệm này rất khác nhau phụ thuộc vào nhận định của mỗi người. Tuy nhiên hầu hết mọi người đều nghĩ rằng, phụ nữ nếu chảy máu trong lần đầu tiên quan hệ sẽ thể hiện cho sự trinh tiết.

Bên cạnh đó, không ít nữ giới không ra máu trong lần quan hệ đầu tiên, khiến họ cảm thấy hoang mang, chuyện tình cảm cũng vì thế mà gặp trục trặc. Theo các chuyên gia tình dục, không phải ai cũng chảy máu ở lần đầu tiên quan hệ tình dục. Và có rất nhiều nguyên nhân khiến nữ giới không xuất hiện “giọt máu trinh tiết”.

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Ảnh minh họa: Internet

Bí mật về “màng trinh” của phụ nữ

Trong quan niệm của người Á Đông nói chung, trinh tiết của người phụ nữ gắn liền với màng trinh. Do vậy, phụ nữ còn trinh tiết trong lần đầu tiên ân ái sẽ xuất hiện vài giọt máu hồng, và ngược lại những người không chảy máu trong đêm mặn nồng đầu sẽ bị “kết tội” không còn “nguyên vẹn”, hư hỏng, thậm chí bị đánh giá là người dễ dãi.

Chính vì vậy, màng trinh vô hình trung trở thành một chuẩn mực để đánh giá người phụ nữ và là nỗi ám ảnh thường trực trong tâm trí của các cô gái trẻ.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, màng trinh là một lớp màng mỏng che phủ âm đạo nằm cách “cửa cô bé” khoảng 2 – 3 cm. Đến tận ngày nay, các nhà khoa học vẫn chưa biết được chính xác tác dụng của màng trinh là gì.

Vì sao nhiều chị em không chảy máu trong lần đầu 'ân ái'? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, màng trinh chính là “tàn dư” bị bỏ lại từ sự phát triển của âm đạo. Do vậy, sự “vắng mặt” của màng trinh trên cơ thể nữ giới chỉ có nghĩa là âm đạo của bạn hoàn chỉnh hơn bình thường.

Màng trinh có đặc điểm chung là sự đàn hồi và co giãn. Tuy nhiên chúng lại khác nhau về hình dạng. Nó có thể trông giống như cánh hoa hồng, nửa mặt trăng hay mảnh ghép hình, thậm chí có một số người sinh ra vốn đã không có “cái ngàn vàng”.

Ngày nay với sự phát triển của khoa học hiện đại, các nhà nghiên cứu đã có thể đưa ra những bằng chứng để giải thích lý do tại sao một số phụ nữ chảy máu trong lần đầu tiên quan hệ tình dục, nhưng một số khác lại không.

Một nghiên cứu cho thấy, chỉ có 43% phụ nữ chảy máu trong lần đầu giao hợp và khoảng 0,03% phụ nữ sinh ra không có màng trinh.

Nguyên nhân quan hệ lần đầu không ra máu

Màng trinh quá mỏng

Với phụ nữ có màng trinh quá mỏng và không che phủ toàn bộ âm đạo, nên họ sẽ không gặp khó khăn trong lần đầu ân ái. Vì thế khi quan hệ chỉ ra một chút máu và thường nằm lại luôn trong âm đạo nên không thể nhìn thấy.

Vì sao nhiều chị em không chảy máu trong lần đầu 'ân ái'? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Màng trinh co giãn tốt

Một số nữ giới có màng trinh co giãn tốt hơn bình thường nên khi quan hệ tình dục, màng trinh chỉ bị ép sang một phía, không bị rách nên không có máu xuất hiện.

Màng trinh đã bị mất nhưng không biết

Các vận động mạnh, thủ dâm, đạp xe, võ thuật, tai nạn giao thông, thậm chí dùng băng vệ sinh khi đến ngày kinh nguyệt… cũng có thể khiến màng trinh bị rách. Đặc biệt những người có màng trinh quá mỏng hoặc nhỏ, chúng sẽ tự mài mòn theo thời gian.

Vì sao nhiều chị em không chảy máu trong lần đầu 'ân ái'? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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