Tình yêu có đẹp nhưng làm kẻ thứ ba đã là sai, cướp chồng thiên hạ nghiệp báo nặng trả vài kiếp không hết, đọc thôi đã thấy rùng mình

Tâm sự 14/09/2023 07:11

Suy cho cùng dẫu tình yêu có đẹp đến dường nào, làm kẻ thứ ba đã là điều sai trái. Người chen chân vào hạnh phúc của người khác, dẫu có đáng thương đến đâu cũng chẳng thể tha thứ được.

Chuyện về người thứ ba luôn là vấn đề muôn thuở, hễ ai nhắc đến cũng buông lời đay nghiến, cay độc. Bởi kẻ phá hoại gia cang người khác, có khi nào được yên thân. Không dằn vặt chính mình, cũng bị miệng lưỡi thiên hạ dìm đến chết. Vì vậy, ai đã và đang trong tình trạng là người thứ ba, hãy đọc bài này để tìm cho mình đường lui, nếu không hậu quả sẽ vô cùng ê chề.

Hôm đó, em đến tìm tôi, cuộc nói chuyện của cả hai trở nên nặng nề và ám ảnh hơn mọi khi. Em nói mình đang qua lại với người đàn ông có vợ. Mấy hôm nay, mỗi lần nhắm mắt lại, em đều thấy vợ của anh đến nhà tìm và đánh đập em. Từ ngày quen anh, em không có đêm nào được trọn vẹn giấc ngủ, lúc nào cũng giật mình tỉnh giấc vì nơm nớp lo sợ một điều gì đó. Tôi hỏi vậy sao không bỏ quách cho xong, giữ làm gì để phiền não như thế này. Em nói đã nhiều lần muốn buông bỏ nhưng rồi yếu lòng chẳng thể rời đi. Em nói tình cảm của em hoàn toàn chân thật. Ừ thì chân thật, nhưng suy cho cùng dẫu tình yêu có đẹp đến dường nào, làm kẻ thứ ba đã là điều sai trái. Người chen chân vào hạnh phúc của người khác, dẫu có đáng thương đến đâu cũng chẳng thể tha thứ được.

Tình yêu có đẹp nhưng làm kẻ thứ ba đã là sai, cướp chồng thiên hạ nghiệp báo nặng trả vài kiếp không hết, đọc thôi đã thấy rùng mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người thứ ba à! Đừng một phút yếu lòng mà mang hạnh phúc và danh dự của mình ra để đánh cược. Đừng vì thứ tình yêu mà bản thân tôn sùng, mù quáng cho là đúng mà khiến mình sống dở chết dở. Hậu quả của kẻ cướp chồng người khác ê chề, cay đắng biết dường nào.

1. Mang danh phận kẻ cướp chồng, cuộc sống sẽ chẳng thể trọn vẹn, không nhà tan cửa nát thì sự nghiệp cũng ngày một lụn bại. Cả đời sẽ sống trong ăn năn, hối hận và dằn vặt.

2. Không chỉ bản thân gánh chịu hết thảy những điều đau khổ mà con cái cũng sẽ mang nghiệp báo. Cha mẹ gieo nhân nào, con sẽ gánh chịu quả nấy. Vì vậy, trước khi muốn làm gì hãy suy nghĩ thật thấu đáo, đừng hủy hoại cuộc sống của con mình. Bên cạnh đó, theo luật nhân quả, những kẻ cướp chồng người khác kiếp sau sẽ sinh con mang nhiều bệnh tật.

3. Kiếp sau, người thứ ba sẽ nhận quả báo của kiếp trước gây ra. Dù kiếp này có giàu sang, lập nhiều công đức, kiếp sau cũng phải chịu cảnh bần hàn, nghèo khổ.

4. Về mặt hôn nhân, kẻ phá hoại gia cang người khác sẽ chẳng thể lấy được người đàng hoàng. Không lấy phải người chồng lăng nhăng, thì cũng rượu chè, cờ bạc, làm khổ vợ con. Nói chung, cuộc sống hôn nhân lắm trắc trở.

Tình yêu có đẹp nhưng làm kẻ thứ ba đã là sai, cướp chồng thiên hạ nghiệp báo nặng trả vài kiếp không hết, đọc thôi đã thấy rùng mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

5. Nếu biết việc làm sai mà không chịu quay đầu, ăn năn hối hận, gia đình sẽ tán gia bại sản, suốt đời không ngóc đầu lên được.

6. Phạm phải đại tội trong luật nhân quả vì bất hiếu, làm khổ cha mẹ. Tội bất hiếu với cha mẹ sẽ bị đày xuống địa ngục, mãi luân hồi trong chốn ngạ quỷ chúng sanh, không thể siêu thoát được.

7. Những người đàn bà lăng loàn về già sẽ bị con cháu ghẻ lạnh, cuộc đời cô độc. Lúc bệnh tật, ốm đau không ai bên cạnh chăm sóc. Thậm chí còn chết trong cô đơn, tủi nhục, bị người đời mắng nhiếc.         

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Rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi lao vào nhau bằng tất cả sự si mê mù quáng. Lên giường với người đàn bà khác ngoài vợ, tôi đắm chìm trong cảm giác mới mẻ, lạ lẫm. Cô ấy bảo, tình cảm của tôi đã xoa dịu những bất hạnh trong cuộc sống đầy muộn phiền.

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