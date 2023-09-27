Để có tiền nuôi mẹ già và 2 em ăn học, cô gái nhận đẻ thuê với giá 400 triệu nhưng 9 tháng sau vợ qua đời, người đàn ông nhận con lại không đưa tiền mà có quyết định không ngờ

Tâm sự 27/09/2023 09:45

Lan quyết ký vào hợp đồng đẻ thuê với giá 400 triệu. Trong khoảng thời gian đó, vợ chồng Khánh chăm sóc Lan rất chu đáo. Nhưng rồi mới 3 tháng sau bỗng nhiên vợ Khánh đột ngột qua đời vì tai nạn.

Lan sinh ra ở vùng nông thôn nghèo, cô từ bé không được học hành gì. Năm 15 tuổi cô đã lên thành phố xin việc làm kiếm tiền nuôi mẹ và 2 em trai ăn học. Mẹ cô làm ruộng nhưng quanh năm ốm yếu, thấp khớp nên những năm gần đây bà chỉ ở nhà quanh quẩn cơm nước.

Vì thế, gánh nặng kinh tế đều đặt lên vài Lan.

Năm nay, Lan đã 22 tuổi, cuộc sống của cô vất vả vô cùng, để kiếm tiền, cô làm ngày làm đêm không nghỉ ngơi, nhưng 2 em càng lớn, học hành càng tốn kém, tiền thuốc thang của mẹ lại đắt đỏ. Lan làm được bao nhiêu cũng gửi về quê hết, chỉ giữ lại 1 phần rất nhỏ cho bản thân chi tiêu trên thành phố.

Để có tiền nuôi mẹ già và 2 em ăn học, cô gái nhận đẻ thuê với giá 400 triệu nhưng 9 tháng sau vợ qua đời, người đàn ông nhận con lại không đưa tiền mà có quyết định không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, Lan chưa bao giờ kêu ca hay đổ lỗi cho hoàn cảnh khó khăn mà cô luôn chăm chỉ làm việc mong đổi đời.

Năm đó, đứa em trai thứ 2 lên đại học, nhưng nó lại quyết không đi học vì thấy gia đình vất vả quá. Nó muốn đi làm kiếm tiền để giúp đỡ chị nhưng Lan đã cương quyết bắt em đi học vì cô nói chỉ có con đường học mới có thể thoát nghèo.

Nói là như vậy, nhưng khi em đi học, Lan túng quẫn vô cùng. Đến kỳ học phí sắp tới, không có tiền đóng. Khi đó, Lan xin khất tiền nhà thì bị bà chủ chửi cho 1 trận, nhưng sau khi nghe cô kể hoàn cảnh, bà chủ bỗng nói:

- Hay mày nhận đẻ thuê đi, tao dẫn mối cho. 1 lần mấy trăm triệu, bằng mày kiếm cả chục năm đấy.

Lan vào đường cùng liền đồng ý đẻ thuê. Ngày gặp vợ chồng Khánh- người đại gia vô sinh cần tìm Lan đẻ thuê, Lan sợ run người. Nhưng rồi vì đồng tiền, cô tặc lưỡi “thôi thì đâm lao theo lao”.

Vậy là Lan quyết ký vào hợp đồng đẻ thuê với giá 400 triệu. Trong khoảng thời gian đó, vợ chồng Khánh chăm sóc Lan rất chu đáo. Nhưng rồi mới 3 tháng sau bỗng nhiên vợ Khánh đột ngột qua đời vì tai nạn. Lúc đó, Lan rất rối liền gọi điện cho Khánh:

- Vậy ông có cần đứa con này nữa không?

Khánh bật khóc:

- Cần chứ, tôi đã không vợ giờ lại không con nữa thì biết sống sao.

Lan yên tâm chờ đủ 9 tháng 10 ngày sinh con. Ban đầu, Khánh cứ nghĩ Lan là cô gái ham vật chất nhưng rồi ngày giao đứa con, Lan cứ ngập ngừng rồi lại rơi nước mắt:

- Hay là..tôi không lấy tiền nữa, ông để lại đứa bé cho tôi.

Để có tiền nuôi mẹ già và 2 em ăn học, cô gái nhận đẻ thuê với giá 400 triệu nhưng 9 tháng sau vợ qua đời, người đàn ông nhận con lại không đưa tiền mà có quyết định không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khánh nhìn Lan ôm con với tình mẫu tử trỗi dậy thiêng liêng như thế, anh không nỡ tách rời họ. Khánh bèn mỉm cười nói:

- Cũng được, nhưng nếu cô không lấy tiền nữa thì em cô phải bỏ học à? Mẹ cô đang bệnh ở quê thì sao? Tôi đã nghe bà chủ nói hết rồi.

Lan ấp úng:

- Nhưng…đứa con này ..tôi cũng không muốn xa nó. Nó là máu thịt của tôi.

Khánh đang cầm 400 triệu trên tay định giao tiền lấy con thì bỗng dưng anh ngại ngần thu lại rồi nắm tay Lan:

- Vậy thì cô cứ làm mẹ nó đi, tôi sẽ là bố, được không? Tôi tin cô là 1 người mẹ tốt và tôi mong muốn được cùng cô nuôi dạy đứa bé này.

Lan nghe thế thì sửng sốt:

- Ý anh là..?

- Là..tôi và cô trở thành vợ chồng đi. Trước khi qua đời, vợ tôi cũng đã dặn rằng phải tìm người nào đó bên cạnh, giờ tôi tìm thấy cô rồi.

Lan bàng hoàng không biết có nên nhận lời hay không. Thực sự anh ta cũng rất tốt và là người chu đáo ân cần. Lan nên làm gì đây?

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