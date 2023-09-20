Đang đê mê trong tình yêu với nhân tình, bất ngờ vợ gọi điện: 'Cuối tháng này nhớ dắt bồ về ăn cưới em chồng nhé', gã chồng tệ bạc nhận cái kết đắng sau 1 tuần bỏ nhà theo bồ

Còn đằng này với vợ thì Khánh chỉ thấy suốt ngày ăn rồi ôm con ngủ, đã vậy gu thời trang ăn mặc không khác gì bà giúp việc. Lắm lúc về nhà thấy quần áo giường chiếu sặc mùi nước đái của con, còn Ly thì quần áo rộng thùng thình, đầu xù tóc rối nhìn mà mất cả hứng. Chẳng thế mà suốt hơn 9 tháng bị cấm vận chuyện "chăn gối" thì sinh xong Khánh chẳng buồn bắt vợ chiều nữa vì nghĩ cảnh đang ân ái chạm vào vùng da vừa rạn vừa nhăn nheo là Khánh đã thấy ghê rồi.

Ngày cưới được Ly về làm vợ thì Khánh làm luôn gần 200 mâm cỗ vì muốn khoe với bạn bè người thân mình cưới được cô vợ xinh không khác gì hoa hậu. Vậy nhưng kể từ khi Ly sinh xong đứa con đầu lòng thì Khánh chán vợ đến tận cổ, đành rằng nghe vợ nói đàn bà sinh xong ai cũng xập xệ rồi xấu xí. Vậy nhưng cái điều khiến Khánh chán nản đó là như người ta sinh 2, 3 đứa con thì còn tập tành thể dục để nhanh lấy lại vóc dáng thon gọn.

- 10 triệu này anh cho thì để em đi chợ rồi mua sữa, bỉm cho con. Chứ làm đẹp thì không cần đâu...em ở nhà chứ có đi đâu mà phải ăn diện. Với lại có mặc đẹp thì mất công thay vì con cứ tè dầm thôi, còn lấy lại vóc dáng thì sao được, em còn phải ăn nhiều để cho con bú nữa.

Lần nào đi ăn thấy bạn bè dắt theo vợ mà Khánh thèm thuồng lắm, vợ người ta một con thì trông mòn cả con mắt còn vợ Khánh thì nhìn một cái là muốn chọc luôn mù hai mắt. Sợ có ngày bạn bè đến chơi nhìn vợ lại mất mặt nên Khánh cho luôn Ly 10 triệu đi làm đẹp lấy lại nhan sắc. Cứ tưởng vợ sẽ hí hửng nhận ngay, ai dè Ly nhìn chồng thảng thốt.

- Ở nhà thì em cũng phải gọn gàng chứ? Em phải nghĩ đến anh nữa chứ? Nhìn em giờ mà anh phát chán tận cổ...cứ đà này thì đừng có trách anh ngoại tình đấy.

Dù chồng nói vậy thì Ly vẫn nghĩ chắc chắn Khánh giận nên mới nói thế chứ đời nào anh đi phụ mẹ con cô. Ấy thế nhưng sự thật thì Khánh ngoại tình có bồ bên ngoài, Linh cô bồ của Khánh xinh đẹp lại giỏi giang nên khiến Khánh mê mệt. Nhiều khi ở với bồ là Khánh lại sợ về nhà nhìn cô vợ xập xệ và ngửi mùi nước đái khai rình của con. Nhiều hôm Ly muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng nên nhân lúc con ngủ say gạ chồng làm 1 nháy. Vậy nhưng vừa chạm vào người vợ thì Khánh hét lên.

- Em tắm chưa mà sao người hôi rình thế hả? Như này thì còn hứng gì nữa mà ân với ái.

- Ơ...em thấy bình thường mà anh.

- Bình thường thì em ngủ một mình đi...mùi khó chịu lắm. Anh xuống phòng khách ngủ để mai còn làm việc nữa.

Chán vợ nên nhiều lần Khánh lấy lý do đi công tác để ở luôn với cô bồ xinh đẹp của mình.

- Anh chán vợ thế thì bỏ luôn cô ta dọn sang ở với em đi. Đảm bảo em sẽ khiến anh lúc nào cũng vui vẻ.

- Ý hay đấy...để anh về dọn đồ luôn chứ anh chán cô vợ hôi hám của anh lắm rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Thế là ngày hôm đó Khánh hí hửng về dọn đồ, mặc dù biết nhưng Ly vẫn không nói gì mà cứ để bình thường. Thấy vợ đần đụt như vậy Khánh càng hí hửng, vậy nhưng sung sướng bên bồ được 1 tuần thì Khánh chết đứng khi nghe vợ gọi điện.

- Gì hả? Giờ này cô còn gọi tôi làm gì - Khánh quát.

- À...em gọi để dặn anh là cuối tháng này anh nhớ về ăn cưới em nhé. Em đặt nhà hàng lớn nhất ở Hà Nội rồi đấy....anh có thể dắt thêm cô bồ đi nhé, em sẽ để chỗ cho hai người.

- Lấy...lấy chồng ư? Cô và tôi đang có quan hệ vợ chồng sao cô dám lấy chồng khác hả?

- Anh cũng biết anh và tôi đang có quan hệ vợ chồng ư? Thế sao anh vẫn dọn ở được với bồ đấy thôi...anh nghĩ tôi ngu không biết gì hả? Để tôi nói cho anh biết nhé...anh cặp bồ được thì tôi cũng có quyền đi tìm hạnh phúc mới và cưới người đàn ông mang lại hạnh phúc cho tôi. Tôi đã nộp đơn ly hôn đơn phương lên tòa rồi...vì anh ngoại tình nên đơn ly hôn sẽ được giải quyết sớm thôi. Nhớ nhé...anh nhất định phải đến dự đám cưới của tôi...để anh thấy tôi làm cô dâu hạnh phúc như nào.

- Cô...

Khánh chưa kịp nói hết câu thì Ly đã dập máy, khỏi phải nói lúc đó Khánh điên tiết như nào vì anh không ngờ cô vợ lâu năm hiền lành ít nói mà dám làm điều khủng khiếp đó. Sáng hôm sau Khánh bắt xe về để nói chuyện cho ra lẽ. Thế nhưng về đến nhà thì anh chết đứng khi thấy vợ cười nói với gã đàn ông khác trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

- Đồ khốn nạn...sao cô dám để đàn ông lạ vào nhà của tôi hả?

- Ai nói với anh đây là đàn ông lạ. Anh ấy chính là chồng sắp cưới của tôi đấy...chúng tôi đã dọn về sống chung với nhau từ lúc anh đi với bồ rồi.

- Cô dám sao? Đây là nhà tôi chứ đâu mình nhà cô.

- Thế thì anh nhầm to rồi...vì căn nhà này lâu nay đứng tên tôi chồng cũ à! Vậy nên anh không có cửa ở đây nữa đâu. Cứ quay về mà sống với cô bồ của anh đi...chồng sắp cưới của tôi là người thành đạt giỏi giang nên tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc.

- Cô mất nết thật.

- Tôi mất nết thì anh là loại người gì? Anh ngoại tình bỏ bê vợ còn mà giờ còn đòi nói đạo đức với tôi sao? Chính anh không trân trọng tôi vậy thì còn trách ai. Anh muốn vợ đẹp cũng muốn vợ sinh con cho anh nhưng thấy vợ xấu anh chỉ biết trách móc này nọ. Anh nên nhớ đàn bà có xinh đẹp hay không đều dựa vào hành động của chồng. Nếu anh muốn tôi xinh đẹp thì anh phải đỡ đần cùng vợ mình chứ không phải chỉ biết ngồi không rồi trách móc. Cũng nhờ có anh mà tôi đã gặp được người đàn ông tốt...người mà dù tôi thế nào cũng yêu thương hết mực chứ không hèn hạ như anh.

Nói rồi Ly đuổi Khánh ra ngoài khóa cửa lại, khỏi phải nói lúc đó Khánh ân hận như nào. Đúng thật chỉ sau 1 tuần đến ở với bồ mà Khánh thấy vợ mình đẹp ra lại rạng người nữa. Chỉ có điều giờ Ly không còn là vợ Khánh...có hối hận thì cũng đã quá muộn.