Đàn bà giả mù, giả điếc để chồng “ăn bánh trả tiền”, bạn đã đánh mất đi lòng tự trọng của một người vợ

Tâm sự 07/09/2023 09:16

Đàn bà trong tình yêu và hôn nhân có muôn vàn cái dại. Nhưng có lẽ, dại dột lớn nhất chính là chấp nhận cho chồng "ăn bánh trả tiền".

Chấp nhận cho chồng “ăn bánh trả tiền”, chuyện ngỡ chỉ có trong phim nhưng thực tế vẫn đang tồn tại trong rất nhiều cuộc hôn nhân. Đàn ông ngoại tình, lăng nhăng nhưng người vợ vẫn giả mù, giả điếc chấp nhận. Họ khổ tâm, đau lòng nhưng lại tự huyễn hoặc mình rằng đang cố gắng gìn giữ hạnh phúc cho con. Nhiều người còn tự ngụy biện rằng: “Vui chơi chán rồi anh ta cũng quay về với mình”. Làm như thế đàn bà đang khôn ngoan hay là đánh mất đi chút sĩ diện và lòng tự trọng cuối cùng của một người vợ?

Đàn bà giả mù, giả điếc để chồng “ăn bánh trả tiền”, bạn đã đánh mất đi lòng tự trọng của một người vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đi ăn vụng là những kẻ tinh ranh. Họ luôn biết nắm thóp người vợ. Họ giỏi che giấu nhưng khi bị phát hiện sẽ luôn lấy những lí do cũ kĩ ra để lấp liếm: Vì nhu cầu tình dục, chỉ là vui chơi qua đường… Khi đàn bà nhỏ những giọt nước mắt đau khổ, đàn ông lại tiếp tục rót những lời mật ngọt: “Anh chỉ có mình em”, “dẫu có bao nhiêu người đàn bà ngoài kia thì anh vẫn yêu em nhất”.

Nhiều người đàn bà lạ lắm, bị chồng phản bội, họ từng đau đớn đến mức tưởng như chính người ấy cầm dao đâm một nhát thấu tim mình. Chính họ cũng tưởng rằng mình không thể tha thứ thế nhưng, khi người đàn ông đó rót vào tai họ vài câu xin lỗi, lúc đó đàn bà lại gạt bỏ qua hết tổn thương như người đàn ông chưa từng gây ra và sẵn sàng ngả vào vai họ một lần nữa. Và thậm chí, coi chuyện chồng ăn vụng như một thói xấu khó bỏ, đành chấp nhận “sống chung với lũ” chứ chẳng còn cách nào khác.

Đàn bà giả mù, giả điếc để chồng “ăn bánh trả tiền”, bạn đã đánh mất đi lòng tự trọng của một người vợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì sao đàn bà giả mù, giả điếc để chồng ăn vụng? Thứ nhất, những tư tưởng lạc hậu vẫn còn ăn sâu vào nếp nghĩ của đàn bà. Khi chồng ngoại tình, lập tức sẽ có những ý kiến xung quanh như “đàn ông mà, ai chẳng thế”. Thứ 2, đàn bà vì con. Họ muốn giữ cha cho con nên mắt nhắm mắt mở để con lớn lên bình yên. Thứ 3, đàn bà phụ thuộc kinh tế vào chồng. Người vợ không dám rời đi bởi sợ tương lai mịt mù phía trước, sợ mình chẳng nuôi nổi con.

Nhưng đàn bà chấp nhận những chuyện trái khuấy của chồng rồi sẽ có kết cục ra sao? Người chồng có cảm kích, có biết ơn, có thấy vợ mình quá bao dung không? Câu trả lời là Không. Một người vợ dẫu xấu xí, nhàu nhĩ vẫn có lòng tự tôn của mình. Khi im lặng chấp nhận, họ đã đánh mất đi lòng tự trọng của mình. Họ ngầm cho chồng biết được rằng: “Dẫu có đau khổ ra sao thì người vợ vẫn không dám rời xa”. Đàn ông sẽ chẳng biết ơn hay trân trọng mà đối với vợ anh ta chỉ có sự coi thường và càng ngày càng lấn sâu vào tội lỗi nhiều hơn. Chưa kể, biết chồng phản bội, đàn bà lại sống trong cảm giác đau khổ, dằn vặt kéo dài.

Đàn bà giả mù, giả điếc để chồng “ăn bánh trả tiền”, bạn đã đánh mất đi lòng tự trọng của một người vợ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà trong tình yêu và hôn nhân có muôn vàn cái dại. Nhưng có lẽ, dại dột lớn nhất chính là chấp nhận cho chồng "ăn bánh trả tiền". Đừng bao giờ tin lời chồng, đừng bao giờ nghĩ rằng đàn ông ăn chơi rồi vẫn coi trọng vợ con. Với một người coi rẻ gia đình thì tốt nhất hãy rời xa anh ta. Đừng cam chịu, đừng thỏa hiệp để phải ngậm đắng nuốt cay cả cuộc đời.

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