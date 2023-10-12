Hàng ngày vợ chồng tôi chẳng phải bận tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền chỉ lo hoàn thành tốt công việc và cuối tuần đi chơi đây đó hay cùng các con về bên nội ngoại để chơi.

Mới lấy nhau được 5 năm mà vợ chồng tôi đã có cuộc sống như mơ khiến bất kỳ bạn trẻ nào nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Tôi làm nhân viên ngân hàng, anh là trưởng phòng tài chính của công ty sản xuất có tiếng. Hai đứa con trai đẹp giống cả nét của bố và mẹ, cả gia đình tôi sống trong căn biệt thự mà bố mẹ chồng tặng ngày chúng tôi cưới nhau.

Trên môi tôi lúc nào cũng tràn ngập những nụ cười hạnh phúc mãn nguyện về gia đình bé nhỏ của mình. Cứ ngỡ là mình ăn ở hiền nên kiếp này mới được cuộc sống đầy đủ sung túc vậy nhưng ai đoán trước được tương lai chứ.

Trong ngôi nhà hạnh phúc của chúng tôi chỉ có tiếng cười và tình yêu, hàng ngày dù công việc bận rộn là thế nhưng vợ chồng tôi luôn cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể để về đoàn tụ với gia đình trong bữa cơm thân mật.

Ảnh minh họa: Internet

Một ngày chồng đi làm về mặt mũi bơ phờ vết trầy xước bầm dập hiện rõ từng mảng trên trán quần áo thì xộc xệch chiếc cà vạt nhăn nhó. Cúi xuống nhìn đôi chân thì tôi giật mình khi thấy đôi giầy bóng lộn hàng ngày đâu mà lại thay bằng đôi dép tổ ong cũ kỹ bẩn thỉu. Tôi kêu lên sợ hãi:

- Anh ơi anh bị sao vậy? Nhìn anh em sợ quá, anh nói đi?

- À anh vừa bị người ta đánh.

- Mình đi đứng đàng hoàng thì ai mà dám đánh chứ hay anh léng phéng với con nào bị đánh phải không?

- Không làm gì có, đi đường thấy một cô gái bị đánh nên anh vào cứu nào ngờ bị ra cơ sự này đấy, chúng còn cướp mất đôi giầy mà em mới mua cho anh nữa đấy, đúng là ôm rơm nặng bụng từ nay anh không dám đụng chạm với bọn côn đồ nữa đâu.

- Thế chiếc xe ô tô máy đâu rồi anh?

- Chúng cướp luôn chiếc xe của anh khiến anh phải bắt taxi về đây này.

- Đấy em đã bảo anh bao lần rồi đừng có xen vào chuyện người khác, cứ thương họ rồi ai thương mình để rồi khổ cái thân chưa?

Đang thương xót chồng thì chuông nhà vang lên, ra mở cổng thì một người đàn ông lạ mặt dữ tợn đi chiếc xe giống của chồng tôi, không chào hỏi gì chủ nhà anh ta đã đẩy thẳng xe vào nhà chẳng thèm dựng chân chống mà làm rầm một cái chiếc xe đổ kềnh ra sân.

Cố ngăn anh ta nhưng với sức phụ nữ sao tôi có thể đẩy được, hắn xộc vào nhà tôi và chạy thẳng đến cầm tóc chồng tôi mà quát:

- Vì còn yêu vợ nên tao đã tha cho mày 2 lần rồi, ai ngờ ngựa quen đường cũ không chịu buông tha vợ tao lần này không cắt được tình cảm mặn nồng của chúng mày thì tao chết ngay tại đây.

Tôi hốt hoảng chạy đến kêu ầm lên:

- Ôi anh ơi có chuyện gì hãy nói cho em biết đừng làm đau chồng em. Có phải anh vừa xử lý được bọn côn đồ lấy xe giúp chồng em không?

- Cô bị điếc à, những gì tôi vừa nói mà cô không hiểu gì hết à? Chồng cô với vợ tôi quan hệ với nhau cả năm nay rồi, vì hạnh phúc gia đình tôi đã chịu nhịn lắm rồi nhưng không ngờ đến hôm nay vừa đi làm về đã thấy hắn hú hí trên giường với vợ tôi. Điên quá tôi đánh cho một trận và giữ luôn chìa khóa xe đây, cô là vợ kiểu gì mà không biết giữ chồng mình vậy hả?

- Có chuyện tày trời đó sao? Vậy mà anh lừa dối em, em đánh chết anh này.

Tôi dùng hết sức cố hất người đàn ông kia rồi ra sức nâng cao đánh khẽ chồng, tôi đánh anh chửi anh như một con điên khiến người đàn ông kia phải trố mắt nhìn không nói được lời nào nữa. Đánh chán rồi tôi khóc lăn ra ngất xỉu khiến hai người đàn ông hoảng hồn.

Người đàn ông lạ kia thấy vậy sợ quá liền thở dài bước về, anh ta vừa ra khỏi cổng tôi đã mở mắt ra tát chồng một cái trời giáng:

Ảnh minh họa: Internet

- Em không ngờ anh lại là người đàn ông khốn nạn vậy, vợ đẹp con khôn gia đình đầy đủ thế anh còn muốn gì nữa.

- Anh xin lỗi em ngàn lần mong em tha thứ, chỉ vì ham muốn của lạ mà đã làm khổ em, anh xin chừa đến già.

- Nếu em không dùng khổ nhục kế thì người đàn ông kia đánh chết anh ở đây không biết chừng, em thất vọng về anh quá, hãy đi đi để cho em được yên tĩnh.

Nhìn vẻ mặt đau khổ của chồng mà tim tôi đau nhói như muốn vỡ tung ra, thật không ngờ gia đình hoàn hảo của mình lại có ngày này, người đàn ông mình yêu thương nhất lại đổ đốn thế này bây giờ tôi còn biết tin ai được chứ.