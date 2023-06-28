7 lợi ích không tưởng của việc 'YÊU' buổi sáng, muốn chuyện 'ân ái' thêm 'phấn khởi' thì đừng nên bỏ qua!

Tâm sự 28/06/2023 10:54

Mách nhỏ những lợi ích mà bạn và người thương có thể nhận được nếu thường xuyên 'yêu' vào buổi sáng, sẽ vô cùng thiệt thòi nếu không biết đấy.

Giúp trẻ hóa làn da

Theo nghiên cứu của Anh thì nếu bạn có những lần yêu vào buổi sáng đều đặn giúp trẻ hóa khuôn mặt từ 5-7 tuổi. Người ta ví nó như loại kem chống lão hóa! Lý do đơn giản là cơ thể sản xuất endorphin-hormon của niềm vui hạnh phúc. Trong khi quan hệ, có những phản ứng sinh học khác nhau xảy ra, trong đó có sự gia tăng độ đàn hồi của da.

Khuôn mặt bạn thêm hồng hào và rạng rỡ làn da căng mịn, tràn đầy sức sống, giảm nguy cơ lão hóa da, ngoài ra giúp mái tóc bóng mượt, mềm mại hơn và bạn sẽ quyến rũ, tự tin hơn mỗi ngày.

Tăng ham muốn

Sau một giấc ngủ dài, cơ thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn và tràn đầy năng lượng. Lúc này, máu sẽ lưu thông tới bộ phận sinh dục và làm tăng ham muốn.

7 lợi ích không tưởng của việc 'YÊU' buổi sáng, muốn chuyện 'ân ái' thêm 'phấn khởi' thì đừng nên bỏ qua! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giúp nam giới kéo dài thời gian

Thời điểm sáng sớm là lúc nam giới có nồng độ testosterone cao nhất trong ngày. Nồng độ testosterone cao sẽ làm tăng ham muốn tình dục và cải thiện chức năng tình dục. Mức testosterone cao có thể giúp nam giới cải thiện khả năng cương cứng, kéo dài thời gian quan hệ tình dục.

Ngăn chặn nguy cơ đột quỵ

"Yêu" vào buổi sáng giúp ổn định huyết áp, làm giãn nở mạch máu, thúc đẩy quá trình lưu thông máu trong cơ thể. Điều này giúp ngăn chặn sự hình thành cục máu đông, giảm nguy cơ đột quỵ.

7 lợi ích không tưởng của việc 'YÊU' buổi sáng, muốn chuyện 'ân ái' thêm 'phấn khởi' thì đừng nên bỏ qua! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp đối phó với chứng lo âu về tình dục

Lo lắng về tình dục là rất phổ biến ở mọi người. Đó có thể là do xấu hổ về cơ thể của một người hoặc do dự về hành động. Đây có thể là một trong những lý do có thể dẫn đến căng thẳng và lo lắng. Vào buổi sáng, các cặp đôi đều thấy nhau ở mức độ thân thiết như nhau và việc chấp nhận khía cạnh con người của mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Giảm cân

Ngoài chạy bộ vào mỗi sáng thì "vận động trên giường" vào khoảng thời gian này cũng là một cách giúp bạn giảm cân hiệu quả. Lúc này nếu "yêu" nhiệt tình sẽ giúp cơ thể đốt cháy khoảng 300 calo mỗi lần. Do đó đây là một cách giảm cân vừa lành mạnh lại mang tới hiệu quả không ngờ.

7 lợi ích không tưởng của việc 'YÊU' buổi sáng, muốn chuyện 'ân ái' thêm 'phấn khởi' thì đừng nên bỏ qua! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giải phóng hormone tình yêu

Quan hệ tình dục buổi sáng có thể giúp 2 bạn thêm gắn kết và hạnh phúc hơn. Trong quá trình diễn ra cuộc yêu, cơ thể giải phóng hormone oxytocin hay còn gọi là hormone tình yêu giúp tăng cường tâm trạng và giúp các cặp đôi gắn kết hơn.

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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the quan hệ buổi sáng

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