XUI XẺO QUẮP ĐUÔI CHẠY: Vận rủi gặp bốn con giáp sau đây là lập tức "quay xe" bởi sự bản lĩnh và chủ động của bản thân

Sau đây là những con giáp gặp xui hóa may khi họ luôn biết cách chủ động xoay chuyển tình thế, không chỉ ngồi đó mà đợi một vận may bất ngờ tới với mình như những người có tư tưởng "ăn may" khác.

Tuổi Dần Trong số 12 con giáp, tuổi Dần là người không ngại thử thách, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào họ vẫn là người chăm chỉ và có chính kiến trong cuộc sống. Chính vì là người có tính cách tham vọng và dám theo đuổi mơ ước của mình nên họ trải qua không ít thăng trầm, dù khó khăn phía trước vẫn không hề nản lòng. Họ chấp nhận sự thật rằng trên con đường đi đến thành công và hạnh phúc thì không phải lúc nào cũng hanh thông, thuận lợi, đó cũng là gia vị của cuộc sống. Đúng như lời Phật dạy: Thấy phúc đừng mừng quá, thấy họa đừng vội buồn, trong những tháng tới, con giáp tuổi Dần thường xuyên đối mặt với những sự cố không mong muốn nhưng họ không vì thế mà buồn phiền khi họ có thể nhìn thấy mặt tích cực ẩn chứa trong đó. Thời gian này, khi gặp khó khăn về công việc gì con giáp tuổi Dần lại tập trung cho gia đình, vào việc nuôi dưỡng, chỉ bảo con cái việc học hành, vui đùa với con, được học cách tư duy trong sáng như những đứa trẻ.



Có nhiều thời gian quan sát hơn và hiểu hơn về các con, họ nhận ra đây mới là tương lai của mình vì con lớn lên ngoan ngoãn hay hư hỏng ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống khi về già của hai vợ chồng họ. Từ đó, họ hứa với lòng mình là dù sau này có bận rộn thì cũng không quên dành thời gian để ở bên con mỗi ngày để hướng dẫn con điều hay, lẽ phải.



Không những thế, lúc này có nhiều người tuổi Dần có thể sẽ phải đối mặt với một vài khó khăn về mặt tài chính. Thế nhưng, với trí thông minh và sự từ tốn của mình, họ sẽ dần giải quyết được mọi việc để đảm bảo có một cuộc sống an toàn cho cả bản thân và gia đình. Nhờ bản lĩnh không ngại gian khó, tự tin không lùi bước của bản thân, người tuổi Dần luôn có thể đẩy lùi khó khăn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tị Trời sinh đa số những người tuổi Tị đều vô cùng thông minh, có bản lĩnh trong cuộc sống. Phần lớn những người tuổi Tị có tính cách kiên cường, làm gì cũng nỗ lực hết mình nên càng về sau họ càng phát huy bản lĩnh của mình và có cuộc sống viên mãn như ý muốn.

Thời gian tới dù đang trong hoàn cảnh khó khăn thì con giáp này cũng sẽ lạc quan yêu đời, coi việc giúp người cũng là giúp mình chứ chẳng đòi hỏi được báo đáp.



Con giáp tuổi Tị là con giáp gặp xui hóa may một phần là vì vốn mang phúc khí, nhưng bản thân họ cũng cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ để có được những gì mình muốn bằng chính năng lực của bản thân.



Họ sẽ đối mặt với nhiều sóng to gió lớn nhưng chỉ cần bạn giữ được thái độ lạc quan, bình tĩnh thì tất cả đều có thể vượt qua. Bước chuyển này sẽ giúp bản mệnh đổi đời, sự nghiệp không những vững chắc mà tài vận ngày càng dồi dào, đủ đầy.



Ví dụ như nếu họ đang là chủ doanh nghiệp, trong tình trạng công ty đang gặp khó khăn vì tình hình chung của thị trường họ sẽ tìm vận may trong đó bằng việc tối ưu lại bộ máy nhân sự, họ chọn ra những người thực sự có tài năng và muốn cống hiến cho công ty và hỗ trợ gia đình những người này trong khả năng có thể.



Nhờ đó bộ máy không còn cồng kềnh như trước đây mà họ có thể tập trung vào nhân sự cốt lõi và nhờ vào sáng kiến, sự sáng tạo của những người này để giúp công ty vượt qua khó khăn. Với tính cách kiên cường, người tuổi Tị sẽ gặt hái được nhiều quả ngọt trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ thông minh lanh lợi, lại phóng khoáng rộng rãi, là người có phong độ hiếm ai bằng nhưng ưu điểm thực sự của họ là thắng không kiêu, bại không nản. Những người tuổi Ngọ phần lớn đều có tinh thần, lạc quan của con giáp khiến cho dù là nghịch cảnh thì cũng không hề nao núng, sẵn sàng chiến đấu để vượt qua thử thách. Theo quan niệm của họ, nhiều khi cuộc sống quá êm đềm, xuôi chèo mát mái lại chưa hẳn là điều tốt, vì cũng do thế mà họ lại có tư tưởng hài lòng với bản thân mình, từ đó ý chí chiến đấu, tiến về phía trước cũng dần mai một đi. Đối với con giáp tuổi Ngọ, một khi cuộc sống bày ra trước mắt họ những khó khăn, gian khổ thì đây lại chính là lúc họ vươn mình thức dậy và chứng minh bản thân một cách rõ ràng nhất, tạo dựng sự nghiệp vững vàng, trở nên giàu có. Trong thời gian tới, nếu bạn là bạn đời của họ thì nên dành cho họ chút thời gian để tập trung vào sự nghiệp, nhất là lúc họ cần chỗ dựa tinh thần vững chắc như thế này thì bạn lo "hậu thương" để họ an tâm là đủ, cứ tự tin rằng họ rồi sẽ có cuộc sống vô cùng thành công, viên mãn khiến ai cũng ghen tỵ. "Thất bại là mẹ thành công", vấp ngã không bao giờ làm người tuổi Ngọ dừng bước - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Lão Tử có câu: Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa. Có nghĩa là chuyện tốt và chuyện xấu là có thể chuyển hóa cho nhau và dưới một điều kiện nhất định, phúc có thể sẽ cải biến thành họa mà họa cũng có thể biến thành phúc. Đó cũng là quan niệm sống khá rõ ràng của con giáp tuổi Dậu khi họ trải qua không ít thăng trầm của cuộc sống để nhận ra rằng mọi việc trên đời đều có 2 mặt, có trắng rồi ắt sẽ có đen, hết ngày trời sẽ chuyển sang đêm,... Mọi thứ luôn là vậy nên quan trọng là chúng ta muốn tập trung vào mặt nào mà thôi. Và nhờ khả năng nhìn vào mặt tốt đẹp của vấn đề nên dường như lúc nào những người cầm tinh con gà cũng tràn trề sức sống, người khác nhìn vào tưởng như họ không biết mệt là gì. Thậm chí họ còn đủ khả năng trở thành con giáp gặp xui hóa may trong một số hoàn cảnh nhất định. Thông minh, nhạy cảm là những phẩm chất người lãnh đạo mà con giáp tuổi Dậu qua một thời gian rèn giũa mà có được. Với sức mạnh phi thường cùng các kỹ năng tuyệt vời mà họ có, người tuổi Dậu hầu như có thể giải quyết mọi vấn đề mà cuộc sống gây ra cho họ. Chính vì thế, với những chướng ngại vật xuất hiện, cản đường tiến về phía trước của họ trong những tháng tới, người tuổi Dậu không những biết cách vượt qua, mà ngược lại, còn từng bước tận dụng, biến chúng thành các nấc thang giúp mình leo tới đích một cách nhanh hơn. Nhờ vào bản tính lạc quan, nên người tuổi Dậu luôn tràn đầy nhựa sống - Ảnh minh họa: Internet