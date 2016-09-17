Xóa ngay những nốt ruồi này nếu không muốn lận đận đường hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 17/09/2016 11:29

Theo nhân tướng học, đây là những nốt ruồi mang lại điều không tốt trong hôn nhân cho chủ nhân, dễ khắc chồng và ly hôn.

Nốt ruồi ở gian môn bên trái

Xóa ngay những nốt ruồi này nếu không muốn lận đận đường hôn nhân - Ảnh 1

Gian môn là phần nằm ở đuôi lông mày và đuôi mắt, kéo dài đến chân mai. Theo nhân tướng học, đây là phần có tính quyết định đến hôn nhân.

Theo quan niệm, gian môn bên trái tượng trưng cho chồng, bên phải là vợ. Nếu có nốt ruồi đen bên trái thì sẽ không tốt cho chồng, dễ dẫn đến tan vỡ hôn nhân năm 35 tuổi.

Nốt ruồi ở bên trái trán

Xóa ngay những nốt ruồi này nếu không muốn lận đận đường hôn nhân - Ảnh 2

Theo quan niệm tướng học, nếu nốt ruồi xuất hiện ở vị trí này thì đây là dấu hiệu cảnh báo hôn nhân sẽ không tốt đẹp. Chồng của chủ nhân sẽ dễ bị người khác hơn thua, nét tướng này gây khó khăn cho chồng. Và phụ nữ có nốt ruồi này sẽ dễ ly hôn vào năm 30 tuổi.

Nốt ruồi mọc dưới mắt bên trái

Phụ nữ có nốt ruồi này dễ làm cho gia đình đổ vỡ, khó mà giữ được hạnh phúc lâu dài

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Từ khóa:   hôn nhân xem tướng số nốt ruồi

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