Vừa qua ngày 8/8: Top 3 con giáp này ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu

Theo tử vi dự đoán, tuổi Thìn nhiệt tình, sôi nổi, linh hoạt và chủ động. Con giáp có thể nhìn thấu tâm tư, suy nghĩ của người khác bất cứ lúc nào và luôn chu đáo, quan tâm đến mọi người. Vì vậy bạn dễ dàng có được lòng người, có năng lực lại được mọi người yêu mến, làm việc gì cũng thuận lợi, thành công. Tuy nhiên thời gian trước vận khí của tuổi Thìn không tốt, bản thân nỗ lực đến đâu cũng chẳng thu được kết quả gì. Từ 0 giờ 8/8 đến cuối tháng sẽ có thay đổi, phúc khí thổi đến, gạt hết những điều không may. Con giáp làm đâu thắng đó, liên tiếp ký được hợp đồng làm ăn, khách hàng thi nhau kéo đến. Con giáp từ nay ngập trong phú quý, phúc lộc dồi dào, gia đình thuận hoà, yên ấm.

Nửa đầu tháng 7 do không được ơn trên che chở khiến con giáp gặp nhiều rủi ro ngoài ý muốn, thậm chí tai hoạ về tài chính. Từ 0 giờ ngày 8/8 sẽ khác, cung sự nghiệp của con giáp được phúc tinh cai quản. Con giáp nếu thực sự nắm bắt được cơ hội, sẽ có tin vui về tài chính. Tất nhiên may mắn chỉ tìm đến khi con giáp chăm chỉ, nỗ lực hết mình. Tuổi Tý trở nên giàu có, cũng sẽ thúc đẩy hỷ sự. Do đủ đầy về kinh tế, sự nghiệp nên Tý không còn ngần ngại gì mà không sớm tiến tới hôn nhân. Từ đấy, con giáp ổn định cuộc sống gia đình, càng yên tâm dốc lòng phát triển sự nghiệp. Lộc lá tràn vào tủ đếm mỏi tay không hết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ sinh ra đã có khí chất quý tộc, được trời ban cho cả đời sống phong lưu, phú quý, hiếm khi gặp sóng to gió lớn. Tuy nhiên, không phải “chú Hổ” nào cũng thuận buồm xuôi gió, có lẽ họ đã gặp phải thời điểm khó khăn nhất trong những năm gần đây, hung tinh khiến họ không thể làm ăn được, làm việc gì cũng không vừa ý. Tuy nhiên, người tuổi Dần không để tâm đến điều này, thái độ tốt là cơ sở để con giáp có bước chuyển đặc biệt. Từ ngày 8/8 trở đi, tuổi Dần có vị trí công việc mới không ngờ tới, mở ra nhiều cơ hội công việc, dự án mới. Nhờ đó, thu nhập của con giáp tăng theo cấp số nhân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm