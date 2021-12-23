Vợ chồng thuộc 3 tuổi này đại kị sinh con trong năm Nhâm Dần 2022

Tâm linh - Tử vi 23/12/2021 08:30

Nếu có ý định sinh con trong năm Nhâm Dần 2022 thì bài viết dưới đây có thể là những thông tin mà bạn quan tâm. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Theo tử vi học, năm tới là năm Nhâm Dần 2022 (tính từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 21/2/2023 theo lịch dương), những đứa trẻ chào đời sẽ cầm tinh con hổ, mệnh Kim, nạp âm là Kim Bạch Kim, nghĩa là lượng bạc, thỏi vàng nén.

Những người này thường có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, có bản lĩnh và sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thách thức trong cuộc sống. Ngoài ra, họ còn có tính cahcs hòa đồng, cởi mở, dễ tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp và làm nên nghiệp lớn.

Theo mệnh ngũ hành, bé trai sinh năm Nhâm Dần 2022 cung Khôn, hành Thổ, thuộc Tây tứ mệnh; bé gái cung Khảm, hành Thủy, thuộc Đông tứ mệnh. 3 tuổi Thân, Tỵ, Hợi thuộc tứ hành xung với tuổi Dần, được coi là không hợp để sinh con trong năm Nhâm Dần.

Tuổi Thân

Theo tử vi, Dần và Thân thuộc tứ hành xung, tức khắc chế nhau. Không nhưng thế, trong năm Nhâm Dần 2022, tuổi Thân vừa phạm Tam Tai, vừa xung Thái Tuế. Vì vậy, bố mẹ tuổi Thân sinh con năm Nhâm Dần 2022 sẽ không có lợi cho vận trình của bản thân và không mang đến may mắn cho đứa trẻ.

Vợ chồng thuộc 3 tuổi này đại kị sinh con trong năm Nhâm Dần 2022 - Ảnh 1

 

Tử vi cho rằng, bố mẹ tuổi Thân sinh con trong năm Nhâm Dần 2022 có thể khiến vợ chồng dễ sinh bất hòa, gia đình lục đục. Không những vậy, công việc của bố mẹ cũng gặp trục trặc.

Trong khi đó, trẻ không hợp tuổi bố mẹ được cho là hay ốm đau, lớn lên hay bất đồng quan điểm với bố mẹ khiến gia đình không hòa hợp.

Tuổi Tỵ

Dần và Tỵ trong tử vi học cũng có quan hệ tương xung. Hơn nữa, trong năm Nhâm Dần 2022, tuổi Tỵ cũng lâm vào cục diện hình Thái Tuế nên không phải là thời điểm đẹp nhất để chào đón một thành viên mới trong gia đình.

Trong năm sau, Tỵ được dự báo sẽ phải đối diện với nhiều rắc rối, thị phi, công việc và cuộc sống bị ảnh hưởng.

Vợ chồng thuộc 3 tuổi này đại kị sinh con trong năm Nhâm Dần 2022 - Ảnh 2

Ngoài ra, tài vận của người tuổi Tỵ sẽ bị suy giảm nghiêm trọng trong năm 2022, nên việc sinh con trong thời điểm này có thể không mang đến cho đứa trẻ một môi trường sống tốt nhất.

Tuổi Hợi

Dần - Hợi là một trong 6 cặp lục hợp nhưng hai con giáp này cũng nằm trong bộ tứ hành xung. Trong năm Nhâm Dần 2022, những người tuổi Hợi cũng phạm phá Thái Tuế nên được dự báo là sẽ gặp nhiều chuyện không như ý muốn, sức khỏe bị tổn hại nên việc sinh con là không nên.

Sức khỏe của cha mẹ không tốt cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con.

Ngoài ra, dấu hiệu tài lộc của người tuổi Hợi trong năm Nhâm Dần cũng không khả quan nên con cái có thể không được chăm sóc tốt nhất.

Vợ chồng thuộc 3 tuổi này đại kị sinh con trong năm Nhâm Dần 2022 - Ảnh 3

 

Trong khi đó, Dần sẽ hợp Ngọ, Tuất, bố mẹ tuổi Ngọ, Tuất sẽ rất hợp để sinh con năm 2022. Đặc biệt, những tuổi hợp nhất là Giáp Tuất, Nhâm Tuất, Mậu Ngọ, Canh Ngọ.

Tuy nhiên, nói như trên không có nghĩa là bố mẹ tuổi Thân, Tỵ, Hợi tuyệt đối không thể sinh con trong năm 2022. Nếu có ý định sinh con, bạn cần cân nhắc đến những yếu tố như tâm lý, tài chính của gia đình để việc chăm sóc và nuôi dạy con cái được tốt nhất.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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