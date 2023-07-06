Vào 3 ngày cuối tuần (7/7 - 9/7), chúc mừng 3 con giáp quét sạch mây mù, một bước lên tiên, vận mệnh đỏ thắm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 06/07/2023 06:35

Trong 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn có vận trình thăng hoa. Bản mệnh nhận được nhiều niềm vui tài lộc, mở ra con đường thăng quan tiến chức.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân gặp nhiều điều may mắn bất ngờ trong 3 ngày cuối tuần. Trong công việc, mọi thứ đã được Thân sắp xếp ổn thỏa từ trước nên vào giai đoạn này, con giáp chỉ cần “ngồi chơi xơi nước” thì tiền tài cũng tự tìm đến cửa.

Bản mệnh dành nhiều thời gian cho gia đình, thắc chặt tình cảm với người thân. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân có thể tìm được đối tượng như ý, xây dựng mối quan hệ bền chặt. 

Vào 3 ngày cuối tuần (7/7 - 9/7), chúc mừng 3 con giáp quét sạch mây mù, một bước lên tiên, vận mệnh đỏ thắm, tiền tài rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 3 ngày cuối tuần, người tuổi Ngọ vận trình phát đạt, tài lộc dồi dào. Con giáp có thể nhận được một khoản tiền không nhỏ từ những vụ làm ăn tay trái trước đó. Ngọ hãy suy nghĩ thật kỹ xem có nên tiếp tục rót vốn tái đầu tư hay thử sức ở một lĩnh vực mới.

Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng sẽ thành công bất ngờ. Tình trạng sức khỏe của Ngọ không có gì đáng lo ngại. Con giáp có thể cảm thấy chút mệt mỏi vì thời gian này, công việc sẽ rất nhiều nhưng đừng quá lo lắng bởi nó không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của bạn.

Vào 3 ngày cuối tuần (7/7 - 9/7), chúc mừng 3 con giáp quét sạch mây mù, một bước lên tiên, vận mệnh đỏ thắm, tiền tài rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nhận được vô vàn hỷ sự trong 3 ngày cuối tuần. Con giáp có cơ hội gặp lại những cố nhân đã lâu mất liên lạc, tận hưởng niềm vui sum họp. Đây còn là bước ngoặt đáng nhớ bởi họ có thể là quý nhân giúp con giáp may mắn này chạm đến những thành công vang dội.

Tài vận của con giáp cũng có những bước tiến đáng kể. Ngoài thu nhập ổn định, con giáp còn có thể nhận được một khoảng không nhỏ nhờ vào các trò chơi may rủi. Tuy nhiên, bản mệnh chỉ nên vui là chính, tránh vì mê muội mà bỏ lỡ việc lớn.

Vào 3 ngày cuối tuần (7/7 - 9/7), chúc mừng 3 con giáp quét sạch mây mù, một bước lên tiên, vận mệnh đỏ thắm, tiền tài rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Năm ngày 29/6/2023 của 12 con giáp: Sửu - Thìn tài lộc tăng tiến, buôn bán xuôi thuận; Dần - Tị công việc trì trệ, tinh thần xuống dốc

Tử vi thứ Năm ngày 29/6/2023 của 12 con giáp: Sửu - Thìn tài lộc tăng tiến, buôn bán xuôi thuận; Dần - Tị công việc trì trệ, tinh thần xuống dốc

Tử vi thứ Năm ngày 29/6/2023 của 12 con giáp, có thể phán đoán được phần nào về vận thế trong ngày mới, từ đó cũng góp phần giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống. Mời bạn theo dõi nội dung chi tiết dưới đây!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tu vi hang ngay tử vi ngày 6/7/2023 tu vi 12 con giap tử vi 7/7/2023 tử vi tháng 7 con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 56 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 1 giờ 56 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe