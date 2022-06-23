Vào 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp bị Thần Tài ghét bỏ, ‘tiền mất tật mang’, xui xẻo liên tục tìm đến khiến cuộc sống và công việc xuống dốc

Tâm linh - Tử vi 23/06/2022 14:00

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo trong 2 ngày cuối tuần này, bản mệnh nên hết sức cẩn trọng tránh "tiền mất tật mang".

Tuổi Thìn

Đúng 2 ngày cuối tuần, người tuổi Thìn trở nên cực kỳ cố chấp do phải chịu tác động của cục diện Tự Hình. Bạn cho rằng mình là người tài giỏi nhất nên chẳng muốn hợp tác với bất cứ ai, cho rằng người khác sẽ liên lụy mình.

Ngoài ra, bạn cũng sẵn sàng tranh cãi, gây gổ với những ai có ý kiến trái ngược. Đây là lý do khiến người khác ngại bắt tay vào làm việc chung với bạn, lâu dần, bạn có thể trở thành đối tượng bị cô lập. Bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình, không chịu lọt tai lời khuyên ngăn của bất cứ ai.

Vào 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp bị Thần Tài ghét bỏ, ‘tiền mất tật mang’, xui xẻo liên tục tìm đến khiến cuộc sống và công việc xuống dốc - Ảnh 1
Đúng 2 ngày cuối tuần, người tuổi Thìn trở nên cực kỳ cố chấp do phải chịu tác động của cục diện Tự Hình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sang 2 ngày cuối tuần, Thương Quan đem đến nhiều rắc rối cho người tuổi Mùi, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh có thể bị cấp trên gây khó dễ, khiến tinh thần luôn căng thẳng, bức bối, công việc khó có thể tập trung hoàn thành cho tốt được.

Có thể một hành động nào đó của bạn từ trước đây đã gây ác cảm cho người làm lãnh đạo. Nếu vẫn muốn tiếp tục công việc của mình, bạn nghĩ xem mình nên làm gì để hòa hoãn mối quan hệ đôi bên.

Vào 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp bị Thần Tài ghét bỏ, ‘tiền mất tật mang’, xui xẻo liên tục tìm đến khiến cuộc sống và công việc xuống dốc - Ảnh 2
Sang 2 ngày cuối tuần, Thương Quan đem đến nhiều rắc rối cho người tuổi Mùi, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cục diện Tương Xung khiến công việc của người tuổi Tuất xảy ra nhiều vấn đề trong 2 ngày cuối tuần. Nếu bạn là người mắc sai sót, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục chứ không nên cố tình trốn tránh, đùn đẩy cho người khác.

Trên phương diện tài lộc, những người làm ăn kinh doanh tránh kí kết những hợp đồng quan trọng với đối tác trong ngày hôm nay, nếu không bạn sẽ rất dễ rơi vào bẫy của kẻ xấu. Người muốn làm giàu không thể nóng vội nhất thời.

Vào 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp bị Thần Tài ghét bỏ, ‘tiền mất tật mang’, xui xẻo liên tục tìm đến khiến cuộc sống và công việc xuống dốc - Ảnh 3
Cục diện Tương Xung khiến công việc của người tuổi Tuất xảy ra nhiều vấn đề trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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