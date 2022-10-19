Vào 16 giờ chiều mai (20/10), 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, Thần Tài giúp đỡ, công danh sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng

Tháng 10 năm 2022, tuổi Tý bước vào hạn Tam tai, nhưng lại được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, thời gian tới tuy gặp khó khăn nhưng bản mệnh vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.

Với bất cứ công việc gì, con giáp này đều đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Vì vậy, họ luôn có những màn thể hiện ấn tượng, được cấp trên ghi nhận. Người tuổi này hướng ngoại, hoạt bát nhưng cũng không kém phần kiên trì và ngoan cường.

Bước vào 16 giờ chiều mai (20/10), ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe . Đa phần người tuổi Tý đều không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới.

Tuổi Dậu

Vào 16 giờ chiều mai (20/10), những người tuổi Dậu sẽ gặt hái được khá nhiều thành công và may mắn. Sự tự tin, quyết đoán và nhạy bén đã giúp bạn đạt được nhiều mục tiêu lớn cả trong công việc và cuộc sống. Vị thế của bạn trong công việc được nâng lên đáng kể. Bạn ngày càng nhận được sự trọng dụng của lãnh đạo và sự thăng tiến là điều tất yếu.

Hãy tận dụng mọi vận may, bởi chỉ cần tập trung kiếm tiền trong vài năm tới Dậu có thể tạo được nền tảng vững chắc cho cả đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tài chính của bạn cũng tốt không kém khi bạn nhìn ra được hàng loạt các cơ hội kiếm tiền. Hãy tận dụng tối đa các cơ hội đó, bạn sẽ sớm trở thành đại gia trong tương lai rất gần.

Không chỉ tạo được chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp, nghề tay trái cũng giúp Dậu kiếm được bộn tiền một cách dễ dàng. Hãy tận dụng mọi vận may, bởi chỉ cần tập trung kiếm tiền trong vài năm tới Dậu có thể tạo được nền tảng vững chắc cho cả đời mình.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đa phần đều sống thật thà, ngay thẳng. Họ không vì tiền tài, vật chất hoặc những lợi ích trước mặt mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của bản thân. Người tuổi này có trách nhiệm với công việc.

Họ được cát tinh chiếu mệnh nên vượng đường thăng tiến. Con giáp này có thể được nhận thêm công việc, dự án mới hoặc thuyên chuyển công việc - Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ 16 giờ chiều mai (20/10), con giáp tuổi Tuất có nhiều cơ hội chứng tỏ bản thân. Họ được cát tinh chiếu mệnh nên vượng đường thăng tiến. Con giáp này có thể được nhận thêm công việc, dự án mới hoặc thuyên chuyển công việc.

Những người đầu tư làm ăn cũng gặp may mắn, chọn đúng dự án có tiềm năng để giải ngân. Một số người làm kinh doanh sẽ trúng quả đậm, thu về khoản lợi nhuận. Biết nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ, con giáp này được tăng lương, tăng thưởng, tinh thần phấn chấn vô cùng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.